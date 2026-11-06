Lucian Viziru și Ema, interviu plin de glume: inteligența Emei nu e neapărat un avantaj pentru el

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Lucian Viziru și Ema au ales să aibă o discuție extrem de relaxată și plină de autoironie la un eveniment monden, unde au răspuns la întrebări despre dinamica din cuplul lor. Cei doi au demonstrat că umorul este motorul relației lor, glumind despre calitățile unuia și defectele celuilalt, fără nicio reținere.

Lucian Viziru este actor, iar împreună cu Ema formează o echipă nu doar în familie, ci și în proiectele profesionale. Cei doi au o poveste de dragoste care a început încă din adolescență, fiind colegi de bancă în liceu. Au locuit o perioadă în Germania și s-au căsătorit în 2010. În februarie 2011 au devenit părinții lui Mihai Adrian, care între timp a ajuns adolescent.

Despre adaptarea la viața de star

Ema a povestit despre procesul de acomodare cu lumea mondenă și despre cum a reușit să nu se simtă doar ca o „însoțitoare” la evenimentele la care participă. Aceasta a apreciat faptul că Lucian a făcut tot posibilul ca ea să se simtă parte din echipă încă de la început, oferindu-i sentimentul că sunt împreună în orice context, fie că e vorba de petreceri sau de emisiuni.

Ema a subliniat că are o regulă clară în ceea ce privește aparițiile publice: dacă nu are ceva relevant de spus, preferă să nu apară. Totuși, atunci când sunt împreună ca cuplu, se bucură de moment, râd și acordă interviuri, simțindu-se confortabil în atenția publicului.

Elogii și modestie excesivă

În ceea ce privește calitățile soțului, Ema a fost extrem de generoasă, numindu-l un tip prea modest pentru toate realizările pe care le are. A menționat faptul că Lucian este campion mondial școlar și a adăugat că este „primul band boy, boy band”, în glumă.

De asemenea, Ema a adus în discuție și succesul actorului pe TikTok, afirmând că acesta a ajuns numărul unu în doar șase luni. Deși a glumit spunând că „n-are buze”, a concluzat că Lucian este un creator de conținut care transformă orice dorință de a face ceva în excelență, pur și simplu prin faptul că își propune acest lucru.

„Sufletul mare” și inteligența care scoate în evidență

Când a venit rândul lui Lucian Viziru să descrie partenera sa, acesta a început cu câteva complimente clasice, spunând că Ema este blondă, frumoasă și „devreme acasă”. Totuși, cea mai notabilă calitate menționată a fost inteligența ei, pe care actorul a prezentat-o într-un mod amuzant, declarând că aceasta nu este neapărat o chestie care să îl avantajeze pe el.

Lucian a mai adăugat că soția sa este probabil cel mai sufletist om pe care îl cunoaște și că gătește bine. Când Ema a menționat faptul că unii oameni o percep ca fiind îngâmfată, elitistă sau plină de fițe, Lucian a replicat cu ironie că aceste trăsături vin „la pachet” cu sufletul mare, glumind faptul că ea se poate transforma la 180 de grade dacă cineva îi calcă pe coadă.

Cine domină rețelele sociale

Un alt punct fierbinte al discuției a fost observația reporterilor conform căreia Ema pare să îl eclipseze pe Lucian în aparițiile de pe rețelele de socializare. Reacția actorului a fost surprinzătoare: nu doar că nu este deranjat, ci și-a exprimat dorința ca situația să rămână așa toată viața. Lucian a declarat explicit că ar dori să stea toată viața „în umbra ei”.

Ema a interpretat această atitudine ca pe cel mai mare compliment pe care îl poate primi o femeie din partea unui bărbat din România în ziua de azi. Pentru ea, faptul că Lucian nu are nicio problemă ca ea să îi ia fața este o dovadă clară că relația lor este bazată pe egalitate și pe susținere reciprocă.