Cătălin Bordea a recunoscut că și-a dorit o relație serioasă cu o actriță adultă

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Cătălin Bordea a recunoscut că a existat o perioadă în care și-a dorit o relație serioasă cu o actriță de filme pentru adulți. În cadrul emisiunii „A fost o Glumă cu Micutzu și Bordea”, comediantul a explicat faptul că nu l-a interesat niciodată trecutul unei femei și nu consideră acest lucru o problemă.

Bordea crede că o femeie care a activat sau activează în acest domeniu nu mai poate fi impresionată de alți bărbați. Acesta a menționat că o astfel de femeie „nu mai e curioasă de nimeni și de nimic” și că nu ți-ai mai face griji că o impresionează altul „la nu știu ce cafenea”. Mai mult, a declarat că „nu contează trecutul” și că atunci când o fostă actriță de filme pentru adulți te refuză, știi clar că „nu e faină chestia aia”.

Actorul a precizat că nu ar fi exclus varianta de a forma un cuplu cu o femeie care încă activează în industria adultă. El consideră că aceasta este doar un job și a afirmat categoric că nu ar fi oprit-o pe partenera sa dacă ea ar fi vrut să continue activitatea profesională în același domeniu.