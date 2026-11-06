Andrei Bordeianu a făcut primii pași după accident: „Nu credeam că o să simt atâta fericire”

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Andrei Bordeianu a reușit să se ridice din pat și să facă câțiva pași cu ajutorul unui cadru metalic. Influencerul a anunțat vestea pe rețelele sociale, descriind momentul ca fiind una dintre cele mai bune zile din viața lui.

„Nu credeam că o să simt atâta fericire, Doamne, să pot călca din nou. Dumnezeu e cel mai bun”, a scris acesta pe TikTok. Progresul vine după o perioadă lungă de recuperare, în care a reușit mai întâi să stea în șezut, iar acum s-a ridicat în picioare pentru prima dată de la accident.

Andrei Bordeianu a suferit răni grave la spate în urma accidentului rutier din luna august. După ce a petrecut ultimele luni la spital și acasă, la pat, a urmat recomandările medicilor pentru a reveni treptat la o stare de sănătate mai bună. Acesta a declarat că privește cu încredere perioada de recuperare care urmează.

Incidentul a avut loc la finalul lunii august, în zona de nord a Bucureștiului. Influencerul conducea o motocicletă când a fost lovit de o șoferiță care ar fi ieșit dintr-o curte fără să se asigure. În urma impactului, Andrei Bordeianu a fost transportat în stare critică la spital.