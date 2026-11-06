Ramona Olaru a dat ultimatumul: trei luni sunt suficiente pentru a vedea dacă o relație funcționează

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Ramona Olaru a decis să fie foarte clară în ceea ce privește relația cu bărbatul cu care se vede în prezent. Deși există un interes reciproc, lucrurile nu evoluează în ritmul dorit de vedetă, iar aceasta a ajuns la concluzia că nu este dispusă să aștepte la nesfârșit ca situația să se clarifice.

Programul încărcat și întâlnirile rare

Prezentatoarea TV a precizat că, în acest moment, se consideră singură și că se simte foarte bine în această perioadă a vieții sale. Chiar dacă s-a mai întâlnit cu bărbatul despre care a mai vorbit în trecut, Ramona Olaru a recunoscut că aceste întâlniri sunt destul de rare. Ea dorește să observe cu atenție ce poate să îi ofere această persoană și dacă este cu adevărat omul alături de care ar putea rămâne pe termen lung.

Vedeta a explicat că lipsa timpului petrecut împreună nu este din cauza ei. Ea susține că, indiferent cât de ocupată este, reușește întotdeauna să își facă timp pentru cineva care îi trezește interesul. În cazul partenerului său, însă, situația este diferită: acesta este mereu plecat, vine și pleacă, fiind foarte ocupat. Din acest motiv, Ramona a ales să nu tragă concluzii pripite și să continue să observe cum evoluează lucrurile, deoarece consideră că nu știi niciodată dacă o persoană va decide să rămână sau nu în viața ta.

Regula celor trei luni și oportunitățile pierdute

Ramona Olaru a fost categorică: nu are de gând să îi explice unui bărbat cum ar trebui să se comporte sau când ar trebui să fie prezent în viața ei. Totuși, ea i-a mai acordat puțin timp pentru a demonstra ce își dorește cu adevărat. În viziunea prezentatoarei, pragul de trei luni este suficient pentru a decide dacă o relație are șanse de succes sau nu.

Motivul principal pentru care nu vrea să prelungească această stare de incertitudine este faptul că nu își dorește să își blocheze alte oportunități din cauza unei situații care stagnează. Vedeta a menționat faptul că nu mai are 20 de ani. Dacă în perioada de trei luni lucrurile nu funcționează, soluția ei este simplă: „te pup, pa-pa”.

În concluzie, Ramona Olaru a recunoscut că este foarte posibil ca ea și bărbatul respectiv să se ia la revedere în curând. Până atunci, ea și-a concentrat atenția pe alte lucruri importante, fără a se bate capul cu acest aspect. Totuși, a lăsat ușa deschisă pentru viitor: dacă apare cineva care consideră că este foarte bun pentru ea, va fi deschisă la discuții.