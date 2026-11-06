Miracole, politică și secrete de beauty: ce se întâmplă în viața Ramonei Bădescu

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Cel mai important moment din viața Ramonei Bădescu s-a întâmplat în 2019, când a devenit mamă pentru prima dată, la vârsta de 49 de ani. Momentul a fost unul pe care artista nu îl mai credea posibil, descriind nașterea fiului său ca fiind o adevărată minune. Surpriza a fost cu atât mai mare cu cât Ramona a rămas însărcinată pe cale naturală, descoperind vestea exact în perioada în care se pregătea să recurgă la procedura de fertilizare in vitro.

Pentru actriță, acest capitol nou a însemnat să se simtă o femeie complet împlinită și fericită. Ea consideră că fiecare zi cu copilul transformă o persoană și o face să crească și să învețe. Totuși, Ramona nu a fost rezervată nici în privința dificultăților, recunoscând că motherhood-ul implică sacrificii și iubire necondiționată. Mai mult, artista a mărturisit că a trecut prin stări neplăcute, fiind afectată de depresia postnatală și având momente de descurajare după ce a devenit mamă.

De la podiumul de modă la politica de la Roma

Ramona Bădescu, care s-a născut pe 29 noiembrie 1968 la Craiova, are o traiectorie profesională diversă, fiind actriță și fost model. S-a stabilit în Italia încă din anul 1990, reușind să își facă un nume în televiziunea de acolo și în alte domenii. Pe lângă partea artistică, Ramona are și o bază academică solidă, fiind licențiată în Economie și Comerț, vorbind fluent româna, italiana, franceza și engleza.

Implicarea în viața politică a început în anul 2008, când a candidat la alegerile locale din Roma. Deși nu a fost aleasă în urma acelui scrutin, parcursul ei politic nu s-a oprit aici. Primarul Romei de la acea vreme, Gianni Alemanno, a decis să o numească consilier responsabil cu relațiile cu comunitatea românească. În această funcție, Ramona a avut misiunea de a studia și de a promova formele de integrare între cele două popoare, activitate pe care a desfăsurat-o fără a primi remunerare.

Rutina de îngrijire și secretul decolteului

În ceea ce privește imaginea, Ramona Bădescu este un adept convins al tratamentelor corporale, punând un accent major pe prevenție. Ea este de părere că este mult mai eficient să previi semnele îmbătrânirii decât să încerci să le repari ulterior, motiv pentru care le recomandă tinerelor să înceapă îngrijirea pielii cât mai devreme și să opteze pentru metode naturale.

O zonă la care acordă o atenție specială este decolteul, deoarece poziția adoptată în timpul somnului poate lăsa cute inestetice. Pentru a estompa aceste pliuri, Ramona folosește o combinație de produse naturiste cumpărate din plafaruri din România, pe care le alternează cu creme de calitate. Rețeta ei personală pentru această zonă constă într-un amestec de uleiuri care include vitamina A uleioasă, vitamina E și ulei de migdale dulci, aplicat atât pe piele, cât și pe față.

Mai mult, actrița a dezvăluit că lucrează în prezent la crearea unui produs care să ajute la menținerea pielii întinse în timpul nopții, în zona decolteului, promițând că va dezvălui detaliile despre acest proiect la momentul potrivit.

Cât despre viața personală, Ramona a mai rupt tăcerea și despre relația pe care a avut-o cu regretatul Alain Delon, o experiență care a lăsat în urmă un sentiment mixt de seducție și abandon.