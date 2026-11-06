Roxana Vașniuc a cerut ordin de protecție împotriva fostului soț: Ionuț Lorin neagă tot și spune că sunt „doar minciuni”

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Situația dintre Roxana Vașniuc și fostul ei soț, Ionuț Lorin, a scăpat complet de sub control. După ce vedeta a declarat public că nu își mai poate vedea fetița, conflictul a escaladat rapid, iar lucrurile au ajuns la intervenția autorităților și emiterea unui ordin de protecție pe numele bărbatului.

Totul a început pe 4 noiembrie, când Ionuț Lorin ar fi mers la locuința fostei sale soții. Conform informațiilor disponibile, acesta ar fi amenințat-o cu acte de violență, moment în care Roxana Vașniuc a fost nevoită să sune de trei ori la numărul de urgență 112 pentru a solicita ajutorul poliției. Vedeta a mai susținut că intervenția echipajelor a fost tergiversată intenționat, sugerând că fostul partener are o influență destul de mare.

Detaliile intervenției poliției și măsurile legale

Oamenii legii s-au prezentat în final la fața locului și au confirmat faptul că amenințarea a fost reală. În urma evaluării riscului, polițiștii au stabilit existența unui risc iminent asupra victimei. Din acest motiv, a fost emis un ordin de protecție provizoriu, valabil pentru o perioadă de cinci zile, care include și monitorizare electronică.

Nu s-a stopat aici, deoarece IPJ Ilfov a confirmat prin comunicat faptul că polițiștii au întocuit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare. Cercetările sunt continuate sub coordonarea unității de parchet competente, pentru a se stabilească toate împrejurările în care s-a produs fapta și pentru a se aplica măsurile legale necesare.

Reacția lui Ionuț Lorin: „Sunt doar minciuni”

În contrast cu acuzațiile grave, Ionuț Lorin neagă categoric totul. Acesta a transmis un mesaj prin intermediul prezentatoarei Natalia Mateuț, în cadrul emisiunii „Viața fără Filtru”, în care a susținut că toate declarațiile fostei sale soții sunt „doar minciuni”. Bărbatul a precizat că nu s-a deplasat de la domiciliul său pe 4 noiembrie, cu excepția dimineții, când a dus fetița la școală.

Ionuț Lorin a mai declarat că a ales să stea în casă toc tocmai pentru a nu atrage atenția și pentru a nu stârni discuții, susținând că îi cunoaște „tertipurile” Roxanei Vașniuc. Acesta a refuzat să apară public pentru a demonta acuzațiile, argumentând că a luat această decizie pentru a proteja imaginea copilului său și că se va lăsa pe seama avocaților pentru a rezolva situația.

Contextul divorțului și cauzele conflictului

Tensiunile actuale sunt punctul culminant al unei relații care a durat 14 ani, dintre care patru au fost de căsnicie, perioadă în care cei doi au devenit părinți. Divorțul a fost anunțat de Roxana Vașniuc în luna aprilie a anului 2026. Despărțirea nu a fost una liniștită, vedeta afirmând la acea vreme că mariajul s-a încheiat din cauza trădării și a minciunii.

Conflictul recent a fost declanșat de speranța Roxanei că situația privind vizitarea fetiței lor se va rezolva pașnic, declarații care se pare că au stârnit furia fostului partener. În timp ce Ionuț Lorin este acuzat că încearcă să își întoarcă fiica împotriva mamei sale, el insistă că totul este o manipulare a fostei partenere.