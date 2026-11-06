Cristina Pucean a primit un buchet imens de trandafiri. Oare are iubit nou?

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Cristina Pucean a postat un buchet superb de trandafiri roșii, iar urmăritorii ei au intrat imediat în modul de detectiv. Având în vedere că este singură de mai bine de un an, toată lumea s-a gândit că a apărut cineva nou în viața ei.

Totuși, dacă te uiți la detaliile postării, nu e chiar așa romantic. Bruneta a postat și o piesă de la Florin Salam care vorbește despre originalitate , nu o melodie de dragoste. Versurile postate sunt destul de directe: „Au apărut acum de-ăștia cu măgării/ Vor să mai facă unul ca mine dar cu AI/ Să aibă hazul meu să aibă mintea mea/ Să aibă talentul meu e greu să moară măicuța mea”.

Să fim sinceri, buchetelele impresionante nu sunt o noutate pentru ea. De când a ajuns singură, a mai primit și alte flori, dar rămâne un mister total cine este cel care îi trimite aceste cadouri.

Ca să înțelegem contextul, Cristina a trecut prin despărțire de la Bogdan de la Ploiești acum un an. De atunci, singurul bărbat cu care a mai apărut în public a fost Albert NBN, dar amândoi au negat că au o relație.

Dansatoarea a fost foarte clară în declarațiile ei de acum câteva luni: nu are iubit și nu are de ce să se ascundă. Ea a promis că, în momentul în care va fi într-o relație, se va afișa fără probleme alături de partenerul ei, susținând că oricum nu ar putea să se ascundă.

Deci, rămâne doar să ghicim dacă trandafirii ăștia sunt de la un admirator secret sau doar un gest frumos. Voi ce credeți, a găsit Cristina pe cineva sau e doar un „spoiler” pentru fani?