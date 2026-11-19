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Leontina Văduva a marcat ziua de naștere a fiului ei cu o postare plină de recunștiință și emoție. Fiul ei a împlinit 24 de ani, iar ea a ales să împărtășească o mărturisire pentru cei care o urmăresc.

Alături de o fotografie cu tânărul, Leontina Văduva i-a transmis gânduri calde, admirând bărbatul în care s-a transformat fiul ei. În mesajul scris pe Facebook, ea a scris „Cât de frumos ai crescut, ce bărbat minunat ai devenit!”, numindu-l „minunea” ei și urându-i sănătate și iubire pentru viitor.

Miracolul care a venit după pierderea speranței

Cel mai profund moment al postării a fost revelația despre dificultățile din trecut. Leontina Văduva a recunoscut în mod deschis faptul că a existat o perioadă în care nu mai avea speranța de a mai avea un copil. Pentru ea, apariția fiului său nu a fost doar un eveniment fericit, ci un adevărat miracol făcut posibil de Dumnezeu.

„Sunt atât de fericită că Dumnezeu mi te-a dat acum 24 de ani, mai ales că nu mai aveam speranță”, a scris ea, confirmând faptul că acest copil a reprezentat o împlinire imensă în viața ei, după ce își pierduse speranța de a mai avea un copil.

Maria Ciobanu și legătura cu familia

Această atmosferă de recunștiință familială se regăsește și în declarațiile Mariei Ciobanu, mama Leontinei. Artista, care are 89 de ani, a revenit recent în România și a vorbit despre importanța rădăcinilor și a celor dragi. Deși a petrecut o perioadă în America și a recunoscut că se simte bine și acolo, ea consideră că România este locul ei de suflet, mai ales pentru că aici se află casa plină cu familia ei.

Maria Ciobanu este mândră de copiii și nepoții săi și spune că aceștia sunt talentați, cu aptitudini muzicale. Ea a declarat că se roagă în permanență pentru sănătatea lor și pentru a se putea bucura de momente frumoase împreună, mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru familia pe care o are.

În declarațiile făcute la Știrile Antena Stars, artista a subliniat faptul că, deși se simte bine peste ocean, cel mai bine se simte acasă, în România, alături de cei dragi. „Mă rog la Dumnezeu să mi-i țină sănătoși (n.r. – pe copii și pe nepoți), dar şi pe mine cât o mai vrea El”, a declarat ea.