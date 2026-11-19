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Teodora Stoica a decis să plece în Austria pentru a se interna într-o clinică de lux timp de o săptămână. Tânăra a recunoscut că avea nevoie de această experiență după ce a trecut printr-o perioadă complicată, declanșată de pierderea animalului ei de companie, Roată.

Deși medicii i-au recomandat un program de 21 de zile, Teodora a ales să stea doar șapte zile. Costul pentru cazare și planul alimentar personalizat a fost de 3.000 de euro. Suma totală a ajuns însă la aproximativ 6.000-7.000 de euro pe săptămână, incluzând diverse module și tratamente suplimentare.

Întrebată dacă a meritat să scoată acești bani, Teodora a explicat pe Instagram că preferă să investească în experiențe care o ajută să evolueze pe termen lung, mai ales în detrimentul lucrurilor materiale, cum ar fi o geantă.

Ca rezultat al acestui sejur, tânăra spune că a observat schimbări pozitive și că a devenit din nou mai deschisă atât cu ea însăși, cât și cu ceilalți. Deși nu plănuiește să mai meargă în vacanțe medicale în viitorul apropiat, a menționat că mai dorește să testeze și alte resorturi de acest gen.