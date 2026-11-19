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Andreea Aurică, cunoscută sub numele de Andrușca, a decis să renunțe la tatuajele de pe întregul braț. Deși a fost recunoscută pentru pasiunea sa față de aceste desene, tânăra de 27 de ani, care lucrează ca hairstylist, a început deja procesul de îndepărtare a acestora.

Zona vizată este aproape complet acoperită de un tatuaj complex, care include portrete, motive florale și elemente decorative. Andrușca a ajuns deja la a patra ședință, însă recunoaște că drumul până la piele curată este unul lung.

Pe Instagram, aceasta a explicat detaliile procedurii: „Dragilor, când vă spun ca sunt la a 4-a ședință, nu mă refer la aceeaşi zonă, știți foarte bine ca îmi scot toată mâna, iar zonele pe care le scoatem sunt întotdeauna zone noi, până terminăm toată mâna, după care, revenim după 5 săptămâni peste zona deja scoasă, și tot aşa până rămânem cu pielea curată”. Ea estimează că va mai avea nevoie de câteva luni bune pentru a obține rezultatul dorit.

În ceea ce privește viața personală, Andrușca a reușit să creeze o relație cu Ionuț Mocaniță în cadrul sezonului 10 al emisiunii Insula Iubirii, unde a fost din nou ispită. Cei doi au continuat povestea și după încheierea filmărilor, formând în prezent un cuplu.

Hairstylist-ul s-a făcut remarcată încă din sezonul 9 al show-ului, momentul în care a reușit să îl atragă pe Andrei Lemnaru, deși acesta era într-o relație cu Ella Vișan.

Să vedem dacă după câteva luni mai recunoaștem brațul plin de artă sau dacă noua variantă „clean” îi va sta mai bine.