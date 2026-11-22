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Mulți dintre noi asociem postul cu o alimentație mai ușoară și mai sănătoasă, dar realitatea este că unele dintre cele mai populare alimente consumate în această perioadă pot avea un conținut caloric ridicat. Chiar dacă aceste alimente oferă nutrienți valoroși, fibre, proteine vegetale și grăsimi benefice, consumul lor în cantități mari poate influența semnificativ aportul energetic zilnic.

Să fim sinceri, renunțarea la carne, ouă și lactate nu garantează automat un consum redus de calorii. Există o serie de produse, unele etichetate drept „de post”, care pot deveni adevărate capcane pentru cei care vor să își mențină greutatea sau să slăbească. În cele mai multe cazuri, diferența majoră este făcută de mărimea porției și de combinațiile alimentare pe care le alegem.

Grăsimile „bune” care adună calorii rapid

Hummusul este una dintre cele mai apreciate alegeri datorită năutului, tahiniului și fibrelor. Totuși, tahiniul și uleiul din compoziție îi cresc considerabil valoarea calorică. Câteva linguri alături de legume nu sunt o problemă, dar porțiile mari, servite cu pâine sau lipie, duc rapid la un aport important de calorii. Tahiniul în sine, pasta din semințe de susan, este bogată în minerale, proteine și grăsimi nesaturate, dar este extrem de concentrată caloric. Chiar și două-trei linguri adăugate într-o salată sau un sos pot schimba complet valoarea energetică a mesei.

Aceeași situație se repetă și cu avocado. Deși are o reputație excelentă pentru fibre, potasiu și grăsimi benefice, un fruct de dimensiune medie poate depăși 200 de calorii. Dacă îl combinăm cu hummus, semințe și ulei de măsline, o masă care părea ușoară devine brusc foarte consistentă. Vorbind de ulei de măsline, deși este baza dietei mediteraneene, o singură lingură furnizează aproximativ 120 de calorii. Folosit fără măsură în salate sau preparate gătite, poate adăuga sute de calorii unei singure mese.

Nucile, migdalele, alunele și semințele sunt surse excelente de nutrienți, dar au o densitate calorică mare. O gustare care pare modestă poate furniza cu ușurință câteva sute de calorii dacă nu controlăm porția. La fel se întâmplă și cu untul de arahide; două linguri pot furniza aproximativ 180-200 de calorii, iar când îl combinăm cu pâine, banane sau alte toppinguri, cifra crește rapid.

De la zacuscă la burgeri vegetali: unde stau riscurile

Zacusca poate fi o variantă echilibrată dacă are multe legume și puțin ulei. Totuși, unele rețete conțin cantități generoase de ulei, ceea ce crește semnificativ valoarea calorică. În plus, faptul că este consumată aproape întotdeauna cu pâine contribuie suplimentar la aportul energetic. Pateurile vegetale sunt alegere frecventă pentru comoditate, însă variantele din comerț conțin adesea uleiuri vegetale, amidon și multă sare. Asociate cu mai multe felii de pâine, transformă rapid o gustare într-o masă bogată în calorii.

Fasolea rămâne una dintre cele mai bune surse de proteine vegetale, dar metoda de preparare este esențială. Fasolea bătută cu mult ulei sau porțiile foarte mari servite cu pâine pot avea un aport caloric considerabil. Chiar și burgerii vegetali variază enorm. Cei preparați acasă din leguminoase și legume sunt o alegere echilibrată, însă produsele ultraprocesate pot conține cantități mari de ulei și alte ingrediente care cresc valoarea calorică.

Dulciurile și gustările care păcălesc

Băuturile vegetale necesită atenție: variantele neîndulcite au un aport caloric mai redus, dar sortimentele aromate sau îndulcite pot conține cantități importante de zahăr. Granola este percepută ca fiind sănătoasă pentru micul dejun, însă multe produse includ zahăr, siropuri, fructe uscate și nuci, astfel încât și o porție mică are o valoare calorică semnificativă. Fructele uscate, precum stafidele, curmalele, smochinele sau caisele uscate, sunt practice, dar prin eliminarea apei, zaharurile naturale devin mult mai concentrate, iar consumul excesiv crește rapid caloriile.

Halvaua este unul dintre cele mai calorice produse de post, fiind preparată din semințe și zahăr, oferind peste 200 de calorii într-o porție relativ mică. La fel se întâmplă cu biscuiții și napoletanele de post. Absența ingredientelor animale nu înseamnă mai puține calorii, deoarece multe dintre aceste produse conțin făină albă, zahăr și uleiuri vegetale în cantități importante. Covrigii, deși par o gustare simplă, pot avea câteva sute de calorii și nu oferă întotdeauna sațietate pentru mult timp. Nici chipsurile de legume nu sunt neapărat o alternativă slim; dacă sunt prăjite în ulei, diferența față de chipsurile clasice este mică.

Produsele pe bază de cocos, inclusiv laptele, crema sau uleiul de cocos, sunt bogate în grăsimi și adaugă rapid multe calorii. Același lucru este valabil și pentru deserturile raw-vegan, care conțin frecvent nuci, caju, curmale și diverse siropuri naturale.

Concluzia este că alimentele precum hummusul, tahini, avocado, fasolea sau nucile nu sunt nesănătoase și nu trebuie eliminate. Totuși, densitatea lor calorică ridicată înseamnă că porțiile mari sau combinațiile numeroase pot duce la un aport energetic mai mare decât anticipăm. Echilibrul și atenția la cantitate rămân cele mai importante reguli.

Cine mai crede că se salvează cu un avatar de avocado pe pâine în timp ce mănâncă jumătate de borcan de hummus?