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După mai bine de o lună petrecută în Spitalul Militar din București, Marina Voica s-a întors în sfârșit acasă, la Breaza, în județul Prahova. Internarea a fost necesară din cauza unor probleme serioase de sănătate, artista fiind afectată de amețeli puternice și o stare de slăbiciune. A luat medicamente acasă, dar acestea nu au ajutat, așa că a mers la spital.

În perioada petrecută la Spitalul Militar, medicii au încercat să o ajute să își revină. Marina Voica a spus că se simte mai bine și că își dorește să revină în emisiunile TV.

Planurile de revenire la televizor

Cântăreața are 90 de ani și a spus că își dorește să revină în emisiunile TV imediat ce își va recăpăta puterile. A declarat pentru Spynews.ro: „O să vă anunț când sunt capabilă să muncesc și să revin la televizor”.

Ea a mai spus: „Sunt acasă. Eu am fost internată la Spitalul Militar, dar mi-au dat drumul și sunt acasă la Breaza.”

Un istoric medical marcat de operații grele

Această problemă recentă de sănătate nu este prima provocare majoră prin care trece solista. În anul 2021, Marina Voica a fost supusă unei operații complicate la inimă, realizată la o clinică privată din Brașov. Intervenția a durat peste trei ore, după ce medicii au descoperit probleme serioase la două dintre valvele cardiace.

Artista a pus afecțiunea pe seama unei amigdalite netratate din tinerețe. Anterior, la 87 de ani, și-a pregătit locul de veci și le-a spus oamenilor: „Să veniți la înmormântarea mea”.

Contextul unei vieți între două culturi

Marina Voica, născută pe 3 septembrie 1936 în Ivanovo, URSS, sub numele de Marina Alexandrovna Nicolskaia, este considerată una dintre cele mai importante soliste de muzică ușoară din România. A avut de ales între muzică, gimnastică și economie, așa că a absolvit Facultatea de Finanțe și Credit de la Moscova.

În acea perioadă a cunoscut pe românul Marcel Voica, cu care s-a căsătorit, iar după terminarea studiilor s-a stabilit definitiv în România, unde s-a angajat la ADAS. Debutul ei oficial pe plan muzical a avut loc în anul 1960, moment în care a apărut în emisiunea „Tinere talente” condusă de Valeriu Lazarov, devenind rapid o figură iubită de publicul român.

Pe plan personal, viața artistei a fost marcată și de relația cu medicul Viorel Teodorescu, al doilea bărbat din viața ei, care a decedat din cauza cancerului. Într-un interviu, Marina Voica a spus despre el că era un bărbat puternic și că o iubea mai mult decât îl iubea ea.