Divertisment

Regizorul Radu Jude a adus pe marile ecrane noul său proiect, „Jurnalul unei cameriste”, care a avut premiera națională pe 20 noiembrie. Filmul a fost prezentat anterior la Cannes, unde a fost selectat în cadrul secțiunii „Quinzaine des Réalisateurs”, iar criticul internațional a primit producția cu reacții pozitive.

Radu Jude este un regizor și scenarist român, cunoscut pentru filmul care a câștigat Ursul de Aur la Festivalul Internațional de Film de la Berlin în 2021, „Bad Luck Banging or Loony Porn”. De asemenea, producția sa „Do Not Expect Too Much from the End of the World” a fost inclusă de revista Cahiers du Cinéma printre cele mai bune zece filme din 2023.

Povestea și viziunea regizorului

Filmul își are punctul de plecare din romanul omonim scris de Mirbeau, însă Radu Jude a precizat că nu vorbim despre o adaptare clasică. Regizorul a ales să creeze un dialog cu fragmente din carte, păstrând doar structura de „jurnal”, dar transformând restul într-o poveste originală și contemporană care funcționează ca un colaj în raport cu textul original.

Acțiunea se concentrează pe teme precum migrația, disparitățile de clasă și contradicțiile unei societăți în care confortul unei categorii de oameni depinde direct de sacrificiile altora. Protagonista, Gianina, interpretată de Ana Dumitrașcu, lucrează ca menajeră pentru o familie înstărită din Bordeaux. În timp ce ea se ocupă de gospodărie și de copilul angajatorilor în Franța, propria ei fiică crește la mii de kilometri distanță, în România.

Intriga se concentrează pe dorința Gianinei de a-și revedea fiica odată cu apropierea sărbătorilor de Crăciun, după o perioadă lungă de despărțire. Totuși, planurile ei sunt condiționate de familia pentru care lucrează, ceea ce face ca situația să fie mult mai complicată decât și-ar fi dorit ea.

Controversele despre reprezentarea României

Regizorul a comentat reacțiile unor critici care au considerat că filmul arată o Românie rurală primitivă, sugerând că acesta ar fi exact tipul de imagine pe care „vesticii” vor să o vadă, în loc să prezinte zone moderne, precum cafenelele de pe Calea Victoriei. Radu Jude a respins ideea că filmul ar avea pretenții de generalitate, subliniind că producția nu încearcă să definească ce înseamnă România sau Franța în ansamblul lor.

El a explicat că povestea este una particulară, care trimite către o realitate mai largă, dar se concentrează specific pe contrastul dintre un oraș burghez francez „posh” și un sat abandonat, descris ca fiind „uitat de lume”. Această abordare a fost menită să evidențieze discrepanța dintre burghezia franceză și modestia mediului rural românesc.

Detalii de producție și experiența de pe platou

Filmul este rezultatul unei coproducții între o echipă din București și una din Franța. Proiectul a luat naștere dintr-o propunere a producătorului principal, Saïd Ben Saïd, care i-a cerut lui Radu Jude un scenariu cu un subiect care să se potrivească pentru Franța.

Regizorul a remarcat diferențele majore de organizare între cele două țări, laudând profesionalismul și disciplina echipei franceze. El a menționat că în Franța se lucrează opt ore pe zi, în timp ce în România programul de lucru pe platou ajunge adesea la 10-12 ore.

În ceea ce privește locațiile, filmările au fost împărțite între orașul Bordeaux și un sat din Banat, locul unde fiica protagonistei aștepta întoarcerea mamei pentru sărbători. Din cauza unui buget relativ limitat, producția a trebuit să fie rapidă: au fost necesare doar 17 zile de filmări în Franța și patru zile în România. Filmul rulează deja în majoritatea cinematografelor.

Crezi că regizorul a avut dreptate să meargă pe varianta satului abandonat sau ar fi fost mai „safe” să arate România modernă?