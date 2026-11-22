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Cezar Ouatu a trecut printr-un șoc după ce a realizat că a fost victima unui furt calificat la propria locuință. Artistul a descoperit dispariția unor bunuri de valoare și a sesizat imediat autoritățile pentru a raporta incidentul. Prejudiciul este evaluat momentan la o sumă cuprinsă între 18.000 și 20.000 de euro, însă există posibilitatea ca valoarea totală a obiectelor furate să fie mult mai mare, pe măsură ce investigațiile avansează.

Cezar Ouatu este un cântăreț, pianist și contratenor de operă român, cunoscut și sub porecla „the Voice”.

Detaliile jafului și momentul descoperirii

Situația a devenit evidentă doar atunci când artistul a vrut să își folosească unul dintre ceasurile de colecție și a observat că acesta nu mai este unde trebuie.

conform datelor disponibile, jaful s-a produs în intervalul cuprins între 13 noiembrie și 18 noiembrie 2026. Cezar Ouatu a realizat însă că bunurile au dispărut abia pe 20 noiembrie 2026. Poliția Orașului Chitila a fost sesizată prin serviciul 112 pe 20 noiembrie 2026, în jurul orei 15:46, de către bărbatul de 46 de ani, care a raportat pătrunderea unor persoane necunoscute în imobil.

Ce a dispărut din casa artistului

Din casa artistului au fost sustrase cinci ceasuri de colecție. În plus, într-un dormitor, au fost furate mai multe bijuterii din aur. Printre obiectele reclamate ca fiind furate se numără o brățară cu zale din aur, o brățară cu bile din aur și o pereche de cercei din aur cu diamante.

Investigațiile sunt încă în curs, iar verificările aflate în desfășurare ar putea indica o valoare și mai mare a obiectelor dispărute.

Suspiciuni și impactul emoțional

Cezar Ouatu crede că furtul nu a fost unul întâmplător. Artistul suspectează că persoanele care au comis jaful cunoșteau foarte bine programul său și obiceiurile familiei sale, concluzionând că hoții au acționat „la pont”. Dincolo de pierderea materială, incidentul a generat un sentiment profund de nesiguranță în cadrul locuinței, mai ales că artistul locuiește acolo împreună cu fetița sa și cu partenera de viață.

În cadrul unei intervenții la Antena 3 CNN, cântărețul le-a transmis un mesaj direct celor care au intrat în posesia bijuteriilor și a ceasurilor sale. Acesta i-a îndemnat să dea înapoi un pas, să se gândească și să returneze bunurile, promițând că nu va avea pretenții ulterioare dacă obiectele sunt recuperate. Cezar a subliniat faptul că, dincolo de valoarea materială, obiectele au o valoare sentimentală foarte mare pentru el.

Cum a decurs investigația poliției

La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Poliției Orașului Chitila – Formațiunea de Investigații Criminale au lucrat împreună cu specialiștii criminaliști din cadrul Poliției Orașului Chitila și Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov – Serviciul Criminalistic.

Din primele verificări efectuate la fața locului, a reieșit că persoane necunoscute ar fi pătruns în imobil prin forțarea unei ferestre situate la bucătărie. În timpul cercetărilor, au fost identificate și ridicate probe biologice și urme de interes criminalistic, urmând să fie dispuse expertizării.

De asemenea, polițiștii au identificat în zona locuinței camere de supraveghere. Imaginile provenite de la acestea vor fi ridicate și analizate pentru a încerca să identifice autorii faptului. În acest moment, a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de furt calificat, iar cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea.