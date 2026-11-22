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Roxana Dobre a ales să vorbească deschis despre viața de familie și despre momentele mai complicate prin care a trecut în relația cu Florin Salam. Cuplul trăiește o perioadă excelentă, însă începuturile relației au fost marcate de bârfe scrise la vremea respectivă.

Florin Salam, cunoscut oficial ca Florin Stoian, este unul dintre cei mai populari muzicieni de manele din România, iar viața lui privată este mereu sub lupă. Roxana Dobre este soția artistului, formând un cuplu stabilit din anul 2014.

Bârfele din trecut și puterea credinței

Roxana a recunoscut că au fost lucruri scrise despre ea care au durut cu adevărat, în special la începutul relației cu soțul ei. A fost un moment greu, marcat de tot felul de bârfe, însă ea susține că a reușit să treacă peste acel moment. Mai mult, experiența respectivă a fost cea care a transformat-o într-o persoană mai puternică.

Pentru ea, faptul că timpul a demonstrat contrariul a ceea ce s-a scris atunci a fost cel mai important răspuns. Roxana a spus că familia și credința au rămas cele mai importante repere pentru ea. Aceasta a menționat că, atunci când simte că bateriile sunt descărcate sau că nu mai face față, se bazează pe ajutorul divin pentru a se ridica de fiecare dată.

Tensiunile cu Betty și vestea despre cel de-al doilea copil

Unul dintre punctele cele mai sensibile ale discuției a fost relația cu Betty. Roxana a fost sinceră și a admis că cele două nu mai țin legătura de ceva timp. Nu a vrut să prefacă lucrurile, recunoscând că există o supărare între ele și că este, într-adevăr, puțin supărată pe ea.

Deși nu a detaliat exact motivul divergenței, a precizat că nu ar fi fost corect să spună că totul este bine când nu mai vorbesc. Totuși, a subliniat că îi dorește Betty-ului tot binele din lume, inclusiv tatălui acesteia. Betty le-a dat vestea atunci când a aflat că va avea cel de-al doilea copil, iar Roxana spune că s-au bucurat și se bucură pentru ea. Pentru Roxana, sănătatea rămâne prioritatea absolută, restul detaliilor fiind lăsate în voia lui Dumnezeu.

Dinamica familiei și planurile de refacere pentru Salam

În ceea ce privește viața de zi cu zi, Roxana și Florin Salam au construit o familie cu trei copii — două fetițe și un băiețel. Aceștia sunt descriși ca fiind cea mai mare bucurie a cuplului, iar Roxana se consideră o femeie împlinită tocmai din momentul în care copiii au apărut în viața ei.

Relația dintre cei doi este una de reciprocitate, în care se surprind constant unul pe celălalt cu cadouri. Roxana a menționat, de exemplu, că poartă inele primite atât de la soțul ei, cât și de la o prietenă. Ea se vede ca fiind alături de el trup și suflet, considerând că acest comportament este normal atunci când există sentimente reale.

Totuși, Roxana a spus că între ei apar și certuri. Subiectul principal al disputelor lor este programul încărcat al lui Florin Salam și numărul mare de evenimente la care acesta participă. Artistul muncește foarte mult, ca de fiecare dată.

În ianuarie, cuplul are puțin timp liber. De sărbători, Florin Salam va cânta, iar după aceea are câteva zile puse deoparte pentru ei și pentru cei mici. Ulterior vor merge la un tratament pentru refacerea vocii artistului, iar după aceea intră din nou în forță.