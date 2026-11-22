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Nadine Voindrouh a transmis recent un mesaj emoționant pe rețelele de socializare despre trecerea timpului, la 50 de ani. Totul a început cu o discuție cu copilul ei, care s-a plâns de faptul că orele trec extrem de greu și că timpul pare să stea în loc când se uită la ceas.

O perspectivă total diferită asupra timpului

Senzația copilului a fost un contrast brutal cu experiența artistei. În timp ce cel mic simte că timpul se târăște, Nadine a recunoscut că are sentimentul că anii i se scurg din ce în ce mai repede. Această realizare a fost atât de puternică încât vedeta a mărturisit că a fost la un pas de a izbucni în lacrimi, spunând: „Mai aveam puțin și îmi săreau lacrimile pe ochelari!”.

Deși a fost emoționată, Nadine a ales să nu îi spună copilului cât de diferit perceapte ea lucrurile. Nu a avut puterea să îi explice faptul că, din perspectiva ei, trecerea de la 30 la 50 de ani s-a întâmplat aproape instantaneu. Pentru ea, acești două decenii au trecut cu o viteză uluitoare, făcând ca diferența de percepție dintre generații să fie enormă.

Zilele care dispar într-o clipă

Artistul a descris o stare de dezorientare temporală care îi afectează viața de zi cu zi. Nadine a povestit că uneori abia se ridică din pat și, înainte ca ea să realizeze ce s-a întâmplat între timp, se apropie din nou ora de culcare. Uneori nici nu își dă seama când trece o zi întreagă.

Această conștientizare a vitezei cu care se petrec evenimentele din viața ei se reflectă și în modul în care percepe sărbătorile. Pentru ea, Revelionul pare să fi trecut abia adineauri, iar acum se apropie deja următorul, lucru care o face să conștientizeze cât de repede se petrec evenimentele din viața ei.

Întrebări existențiale pe rețelele de socializare

În mesajul transmis online, Nadine și-a împărtășit vulnerabilitatea și s-a adresat urmăritorilor întrebând dacă și pentru ei timpul trece la fel de repede.

A întrebat în mesaj dacă nu cumva a intrat într-o „gaură neagră” care i-ar fura anii, zilele și orele.

Context

Nadine Voindrouh este o solistă, actriță și prezentatoare TV din România, fiind de origine congoleză pe partea de tată.