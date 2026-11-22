Divertisment

Oradea intră în atmosfera de sărbători nu doar cu târgul sezonier, ci și cu o agenda culturală destul de încărcată pentru decembrie. Dacă vreți să scăpați de stresul cadourilor, o seară la spectacol e soluția perfectă, iar variantele sunt diverse: de la clasic și tradițional până la interactiv.

Notele clasice și atmosfera de Viena

Prima oprire recomandată este pe 5 decembrie, ora 20, la Casa de Cultură a Sindicatelor, unde are loc spectacolul „Regal vienez”. Este o seară care aduce Viena în Oradea, reunind instrumentiști de la Orchestra di Teatro D’Opera Italiana și Opera Vox. Toată experiența este condusă de violonistul și dirijorul Bogdan Costache, care va adopta stilul lui Johann Strauss și va dirija cu vioara în mână.

Programul este un mix interesant: lucrările dinastiei Strauss, ale lui Franz Lehár și Emmerich Kálmán se împletesc cu muzica românească. Pe scenă vor fi valsuri, polci și cancan interpretate de Baletul Operei Vox, în timp ce corul se va ocupa de partea de colinde și cântece de Crăciun. Biletele pentru acest eveniment costă între 225 și 275 de lei și pot fi achiziționate de pe Proticket.ro.

Tradiții, colinde și magie a vocii

Pentru cei care caută ceva mai tradițional, pe 6 decembrie, la ora 18, tot la Casa de Cultură a Sindicatelor, revine a treia ediție a turneului „Moroșenii vă colindă”. Artiștii Alexandru Pop, Năstăcuța Iuga, Marius Ciprian Pop, Florentina și Petre Giurgi promit să deschidă pentru câteva clipe ușa către un Crăciun de altădată. Biletele pentru această întâlnire sunt la prețul de 130 de lei pe iaBilet.ro.

Pe 10 decembrie, ora 19, Oradea Arena găzduiește „Madrigal de Crăciun”, un spectacol dublu coordonat de Anna Ungureanu. Corul Național de Cameră „Madrigal - Marin Constantin” propune o călătorie care începe cu „Crăciunul Florilor”, partea dedicată tradiției colindatului românesc, și continuă cu „Christmas Mood”. Această a doua parte include colinde internaționale, muzică sacră și reinterpretări moderne cu accente de jazz. Spectacolul este completat de scenografie, proiecții și participarea copiilor din corurile Cantus Mundi din regiune. Prețurile biletelor variază între 86 și 214 lei pe tickets.madrigal.ro.

Paula Seling vine pe 11 decembrie, ora 19.30, la Casa de Cultură a Sindicatelor cu „Magia Crăciunului”. Concertul de colinde este gândit pentru întreaga familie, iar tarifele afișate pe iaBilet.ro pornesc de la 120 de lei și ajung la 190 de lei pentru VIP.

Spectacole interactive și finale de sezon

Cei mici au programul lor propriu pe 8 decembrie, ora 18, la sala Filarmonicii de Stat. Spectacolul interactiv „Grinch în Țara Crăciunului” îi pune pe copii pe urmele darurilor furate, alături de Spiridușul Scânteiuță, un ren, un pinguin, Crăiasa Zăpezilor și un urs polar. Producția Magic Star Kids 2000, regizată de Ion Ambrosi, durează 50 de minute și este recomandată copiilor de peste trei ani. Biletele costă între 40 și 80 de lei pe Ticketstore.ro.

Pe 17 decembrie, ora 18.30, tot la Casa de Cultură a Sindicatelor, Paula Hriscu îl invită pe Alexandru Zărăndean în cadrul turneului „Domnu’ Pământului”. Tema anunțată a întâlnirii o reprezintă tradițiile și obiceiurile de Crăciun din diverse zone ale țării, iar biletele costă 125 de lei pe iaBilet.ro.

Seria continuă pe 19 decembrie, ora 19, la Oradea Arena, cu Georgiana Lobonț în show-ul „Știu românii să colinde”. Artista va cânta alături de Orchestra „Lăutarii” din Chișinău, condusă de Nicolae Botgros, și de invitați-surpriză. Artista promite o seară plină de emoție, colinde și tradiții, care să trezească nostalgia Crăciunului copilăriei. Biletele sunt disponibile prin Entertix la prețuri între 190 și 430 de lei (pentru VIP, unde sunt incluse și fotografii cu artista), însă stocul este aproape epuizat.

Să nu lăsați biletele să plece fără voi, că altfel rămâneți să colindați doar pe TikTok!