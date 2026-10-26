Catinca Zilahy are de platit peste 21.000 de lei după procesul cu asociația de proprietari

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Suma totală pe care Catinca Zilahy ar trebui să o achite depășește 21.000 de lei, potrivit informațiilor publicate de Spynews.ro. Cea mai mare sumă individuală vine nu din partea întreținerii, ci a cheltuielilor de judecată, care sunt de 10.394 de lei.

Debiturile principale pentru întreținerea din perioada mai 2023–iulie 2025 sunt de 7.908 lei. La asta se mai adaugă 2.401 lei penalități calculate până pe 19 august 2025, plus penalități care continuă să crească până la plata integrală. Lista se completează cu 493 de lei pentru fondul de rulment și 284 de lei pentru fondul de reparații.

Disputa ar fi început după o inundație în apartamentul în care locuiește Catinca, moștenit de la tatăl ei. Potrivit surselor citate de Spynews.ro, pagubele ar fi fost provocate de probleme la părțile comune ale blocului, iar aceasta ar fi cerut despăgubiri administrației.

În lipsa unei compensări, Catinca ar fi încetat să mai plătească întreținerea din mai 2023. Aceleași surse susțin că intenționa să oprească plățile până când restanțele ar fi ajuns la valoarea prejudiciului reclamat, iar conflictul a ajuns ulterior în instanță.

Judecătoria Sectorului 2 a admis acțiunea pe 2 octombrie. Hotărârea poate fi atacată, iar termenul pentru formularea apelului este de 30 de zile de la comunicarea acesteia.