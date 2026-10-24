Marina Voica, internată la 90 de ani. Prima reacție de pe patul de spital

Divertisment

Marina Voica a fost internată de urgență la vârsta de 90 de ani. Totul a început acum câteva zile, când solista a avut amețeli puternice, lucru care a făcut ca ea să nu poată nici măcar să poarte o conversație la telefon în timp ce era acasă.

Deși a încercat să se refacă prin repaus la domiciliu, starea generală nu s-a ameliorat. A fost nevoie de spitalizare pentru a se face investigațiile necesare. Vineri, artista a confirmat că se află sub supraveghere medicală, vorbind direct de pe patul de spital. Ea a menționat că în continuare nu se simte bine, însă nu a oferit mai multe detalii despre diagnostic.

Marina Voica, care locuiește de peste 20 de ani în Breaza, a ales mereu să își păstreze viața privată departe de faruri. Totuși, a mai vorbit în trecut despre secretele ei de formă, insistând pe o dietă bazată pe fructe și legume cumpărate de la piața locală. Principiul ei a fost să mănânce puțin și des, la intervale de 3-4 ore.

Silueta ei a fost deseori subiect de discuții printre fani, mai ales când a apărut mult mai slabă pe ecrane. Artista a reacționat deschis la aceste comentarii, spunând că a scăzut de la 53 de kilograme la sub 50. Pentru ea, această schimbare a fost mai mult un avantaj, deoarece susținea că acum orice rochie sau pantaloni îi stau ca pe un fotomodel, lucru care nu s-a întâmplat în tinerețea ei.