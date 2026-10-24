Sebastian Stan și Renate Reinsve au făcut schimb de specialități culinare: de la mici cu muștar la brânză brună

Divertisment

Sebastian Stan și actrița norvegiană Renate Reinsve au participat la o degustare inedită de preparate tradiționale, încercând să descopere gusturile specifice din România și Norvegia. Cei doi actori, care joacă împreună în filmul „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu, au acceptat o provocare gastronomică prin care fiecare a prezentat celuilalt câteva preparate reprezentative pentru țara sa.

Întâlnirea culinară a început cu o notă tipic românească, Sebastian Stan salutând cu un „Doamne-ajută!”. Actorul româno-american a explicat apoi colegei sale semnificația acestei expresii, traducând-o în limba engleză drept „God help us”.

Mici, amandine și surprize norvegiene

În cadrul selecției sale, Sebastian Stan a adus la masă mici cu muștar și o amandină. Când a venit vorba de degustarea preparatelor românești, acesta i-a recomandat direct colegei sale să încerce micii cu muștar. Renate Reinsve a mărturisit că nu crede că mai gustase acest preparat înainte, însă a fost plăcut surprinsă de combinație. Actrița a considerat că gusturile se potrivesc foarte bine și a descris preparatul ca fiind „un cârnat bun”, concluzionând că acesta câștigă în cadrul degustării.

Nici amandina nu a lipsit din selecția lui Sebastian Stan. Prăjitura cu ciocolată, cremă și sirop a atras atenția, iar actorul a remarcat că ar fi trebuit mâncată la sfârșit, pentru că are mult alcool.

La rândul său, Renate Reinsve i-a prezentat actorului una dintre cele mai cunoscute specialități din Norvegia: brunost. Aceasta este o brânză brună cu un gust dulceag, care seamănă cu caramelul. Reacția lui Sebastian Stan a fost imediată, numind preparatul „fenomenal”. Deși a recunoscut că gustul este neobișnuit pentru el și a descris brânza ca fiind „ciudată”, actorul a mărturisit, spre amuzamentul colegei sale, că experiența îl face fericit.

Asemănări între bucătăriile din România și Norvegia

Discuția celor doi actori a ajuns și la tradițiile legate de mesele de sărbători. Renate Reinsve a povestit despre originile sale, menționând că familia ei provine de pe coasta de vest a Norvegiei, chiar dacă ea locuiește în apropiere de Oslo. Actrița a detaliat faptul că, de Crăciun, în familia ei se consumă carne de miel sărată, care este servită împreună cu cartofi și sos.

Sebastian Stan a găsit rapid un punct comun între cele două culturi culinare, observând că și în România se consumă carne de miel în perioada sărbătorilor, menționând că aceasta se servește inclusiv alături de varză. La finalul provocării, cei doi și-au ales preparatele preferate din bucătăria celuilalt: Sebastian Stan a rămas impresionat de brânza brună norvegiană, în timp ce Renate Reinsve a ales micii cu muștar.

Detalii despre proiectul „Fjord”

Cei doi actori sunt protagoniștii filmului „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu. Această dramă explorează diferențele culturale, relațiile de familie și tensiunile care apar între valorile personale și normele impuse de societate. În cadrul poveștii, Sebastian Stan interpretează rolul unui tată român stabilit în Norvegia, alături de soția sa, care este interpretată de Renate Reinsve. Filmul urmărește dificultățile prin care trece familia în relația cu autoritățile norvegiene și diferențele de mentalitate dintre cele două culturi.

Pentru Sebastian Stan, acest proiect a reprezentat o oportunitate de reconectare cu originile sale românești. Actorul a vorbit în mai multe interviuri despre experiența de a lucra cu o echipă din România și despre sentimentul de a interpreta un personaj în limba maternă.

Sebastian Stan este un actor romeno-american, născut în Constanța. S-a mutat la vârsta de 12 ani în Rockland County, New York, unde a fost educat într-o școală privată. A studiat teatrul la Universitatea Rutgers din New Jersey și a început cariera în 2003 cu seria „Law & Order”, urmată de roluri în producții precum „The Covenant”, „Rachel Getting Married” sau „Cisne Negro”.

Renate Reinsve este o actriță norvegiană care a debutat în filmul „Oslo, 31. August”. A devenit cunoscută prin rolul din „The Worst Person in the World”, producție care i-a adus premiul de cea mai bună actriță la Festivalul de Cinema de Cannes și o nominalizare BAFTA.

Regizorul Cristian Mungiu este unul dintre cei mai recunoscuți regizori români. Acesta a câștigat de două ori Palma de Aur la Festivalul de Cinema de Cannes, prima dată pentru „4 Meses, 3 Semanas e 2 Dias” în 2007, iar a doua oară pentru filmul „Fjord” în 2026.

Credeți că brânza cu gust de caramel trece testul vostru, sau rămâneți pe micii clasici?