Monica Hill la petrecerea anului: Drake a aruncat cu bani și genți de lux în New York

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Monica Hill a bifat una dintre cele mai exclusive petreceri ale anului. Influencerița a postat pe Instagram imagini care confirmă prezența ei la aniversarea spectaculoasă organizată de Drake la Casa Cipriani din New York.

Presa americană relatează că artistul ar fi invitat peste 400 de persoane și ar fi pregătit pentru acestea o serie de surprize spectaculoase. Monica a filmat zona dedicată premiilor, unde a ieșit în evidență un afiș uriaș pentru marele premiu în valoare de 1 milion de dolari. De asemenea, a devenit viral un bilet personalizat de 500 de dolari canadieni cu chipul artistului.

Dar nu doar banii au fost la ordinea zilei. Drake a oferit invitaților genți de lux de la Chanel și Hermès, iar câștigurile în cash au început de la zeci de mii de dolari.

Atmosfera a fost completată de un show susținut de Backstreet Boys, un recital surpriză potrivit presei internaționale. Momentul culminant a fost când Drake a urcat el însuși pe scenă alături de membrii formației din anii ’90, în timp ce Monica Hill distribuia videoclipuri cu rapperul în fața invitaților.