Ileana Sterp a deschis propriul restaurant în Hunedoara: avem prețurile la meniu

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Ileana Sterp a decis să iasă din zona de confort a proiectelor online și să intre în lumea afacerilor cu propriul restaurant în Hunedoara. Localul, botezat „Hrana”, a fost deschis pe 16 septembrie, într-o zonă apreciată de turiști din Hunedoara, cu ajutorul unui prieten.

La deschiderea oficială au fost prezente familia și prietenii, iar proprietara a descris momentul ca pe un vis devenit real, după zile de muncă, seri lungi și mult suflet pus în tot ce a construit.

Când vine vorba de meniu, vedeta localului sunt tăițeii de casă cu legume coapte și jumări. Dacă vrei să guști această combinație, trebuie să scoți din buzunar 30 de lei. Să nu ne păcălim însă: prețul nu e doar pentru jumări, ci pentru preparatul complet, reinterpretat pentru a se potrivi cu atmosfera de restaurant.

Opțiuni pentru orice poftă

Pentru cei care vor să înceapă masa cu ceva mai ușor, există două variante de supă, ambele la 30 de lei: supă de pui cu găluște sau supă de castraveți gătiți. Dacă vrei o salată, ai de ales între una de cartofi (30 de lei) sau una verde (20 de lei).

În zona de gustări, prețurile variază între 30 și 50 de lei, în funcție de ce alegi. Meniul este completat și cu paste de casă, preparate din carne și pește, plus deserturi.