Ruxandra Luca s-a întors la rădăcini: mesajul emoționant despre weekendul petrecut cu părinții

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Ruxandra Luca și-a petrecut un weekend la casa părintească din Bacău. Vedeta a împărtășit pe Instagram câteva imagini cu părinții ei, recunoscând că avea mare nevoie de liniștea de acasă pentru a reveni cu energie la treaba ei.

„Weekend bun pentru încărcat bateriile, cu mama și tata, în Bacăul copilăriei mele. Mi-era tare dor de ei, de liniștea de acasă și de mâncarea mamei, care e cea mai bună din lume”, a scris Ruxandra Luca.

Vedeta a recunoscut că s-a delectat cu preparatele gustoase ale mamei sale. Rezultatul? Imediat ce a ajuns înapoi în București, a dat fuga la sala de fitness pentru a compensa toate acele bunătăți.

Tot despre formă vorbim, pentru că Ruxandra a dezvăluit, într-un interviu acordat Spynews.ro cu câteva luni în urmă, că secretul siluetei sale la 42 de ani este un amestec de gene bune și mult efort. Deși petrece ore în șir la fitness, prezentatoarea spune că prioritatea ei este sănătatea, iar aspectul fizic este doar un bonus.

„Am niște gene bune, dar și muncesc de-mi sar capacele”, a declarat ea, subliniind totodată cât de importantă este susținerea dintre femei și schimbul de complimente frumoase.