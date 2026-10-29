Bianca Iotu face echipă cu Robert Lele: imagini virale și declarații despre mamă

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Bianca Iotu a pus pe social media imagini în care apare alături de Robert Lele. Cel mai probabil, cei doi au filmat pentru un videoclip muzical al manelistului, iar materialele au devenit rapid virale.

Urmăritorii au reacționat imediat, iar blondina a primit mesaje de susținere. Fanii au încurajat-o să își trăiască viața fără să se preocupe de ce spun ceilalți, iar unul dintre comentarii spunea „Unii nu cred că știu de marketing”, în timp ce altul îi spunea să emane fericire și să nu asculte de "gura lumii".

Nu e prima dată când Bianca Iotu intră în lumea clipurilor muzicale. Acum câteva luni, înainte de participarea la Insula iubirii, a apărut și în videoclipul lui Remi Dobre.

În afara camerelor de filmat, Bianca a fost destul de sinceră în podcastul Face to face despre viața personală. La 36 de ani, aceasta a recunoscut că nu se vede mamă în acest moment. Motivul? Simte că abia acum trăiește adolescența, lucru pe care nu l-a putut face mai devreme pentru că a avut grijă de fratele ei mai mic.

Blondina a mai adus și argumente din familia ei, menționând că și femeile din rudele sale au devenit mame mai târziu: bunica ei a făcut-o pe mătușa ei la 47 de ani, iar mama ei pe fratele ei la 37. De asemenea, a menționat că în Spania și Anglia oamenii intră în relații serioase sau fac copii după 40 de ani, așa că se simte ok cu decizia ei și cere să fie lăsată în pace.

Oare mai avem cineva care se simte de 26 de ani la 36, sau e doar Bianca?