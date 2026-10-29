Răzvan Simion și Dani Oțil, premiați pentru cel mai longeviv matinal! Ce au declarat prezentatorii

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Răzvan Simion și Dani Oțil au fost premiați miercuri seara, în cadrul Galei Premiilor Viva. Cei doi au primit trofeul pentru cel mai longeviv matinal din România, pentru emisiunea Super Neatza, care se apropie de aniversarea a 19 ani.

Răzvan Simion a subliniat faptul că succesul este meritul întregii echipe, mulțumindu-le pe colegii săi „mulți, frumoși și deștepți”. Prezentatorul a mai adăugat și o replică specifică stilului lor: „La noi nu contează banii, noi suntem Răzvan și Dani!”.

Dani Oțil a oferit o declarație savuroasă reporterilor, explicând în stilul său cum vede el conceptul de longevitate. Pentru el, a fi longeviv înseamnă pur și simplu să rezisti cu o zi mai mult decât ceilalți care, din diverse motive, se retrag sau nu se mai simt bine.

Răzvan Simion a completat ideile prietenului său și a reiterat că, dincolo de durata emisiunii, publicul îi urmărește pentru calitatea conținutului pe care îl livrează de 18 ani.

Sincer, definiția lui Dani despre longevitate e exact genul de vibe pe care îl așteptăm de la el, nu? Voi credeți că mai rezistă încă 19 ani în același ritm?