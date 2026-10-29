Mirela Vaida ne aduce petrecerea în sufragerie sâmbăta aceasta

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Sâmbătă, de la ora 19:00, e momentul să ne pregătim de petrecere, pentru că Mirela Vaida revine cu o nouă ediție „Petrecem în familie”. Programul e încărcat cu voie bună și ritmuri care te fac să vrei să dansezi chiar și în timp ce stai pe canapea.

Seara începe cu toată energia Ansamblului Spicul și a trupei de dans Unique, care vor aduce tradițiile direct pe scenă. Atmosfera va fi întreținută apoi de Taraful Doina Munteniei și de Simona din Buzău, deci ne așteptăm la muzică autentică și multă animație.

Listă lungă de artiști, deci diversitate maximă. Florin Vasilică și Grupul Teleormanul vor continua farmecul cântecului popular, în timp ce Armin Nicoară promite momente muzicale de excepție. Pe scena emisiunii vor mai urca Irina Birou, Adina Roșca, Dan Doboș, Gina Lincan cu formația ei și Alina Sorescu.

Dar nu totul e doar cu cântat, căci Loredana Sotea și Gariela Vladu vin și ele cu momente speciale. Partea cea mai interesantă? Paula Oltean a pregătit două provocări pentru invitați. Aici e partea unde lucrurile devin amuzante: întrebări incomode și jocuri care ar putea lăsa pe cineva în dificultate sau ne-ar putea surprinde cu răspunsuri neașteptate.

Băifoșul serii, Mirela Vaida, nu va sta doar la condus, ci ne va încânta și ea cu vocea ei, asigurându-se că toată lumea se simte ca la o sărbătoare adevărată.

Cine credeți că se va lipi cel mai tare de întrebările lui Paula Oltean?