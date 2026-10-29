Doru Todoruț pare să fi uitat de VH2. Artista a dezvăluit planurile de viitor și prioritățile actuale

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Doru Todoruț pare să fi tras cortina peste capitolul VH2. Deși s-a alăturat formației în 2023, după dispariția lui Gabriel Cotabiță, artistul nu a mai menționat trupa lui Mihai Pocorschi atunci când și-a detaliat planurile de viitor. Întrebarea care se pune acum este dacă solistul a decis să se distanțeze definitiv de grup sau dacă pur și simplu nu mai găsește loc pentru ei în programul său actual.

Să preluăm contextul: Doru Todoruț a primit misiunea dificilă de a continua povestea unei trupe cu o istorie solidă și un public fidel, înlocuindu-l pe Gabriel Cotabiță. Deși VH2 a mai lansat piese după acest eveniment, gloria de altădată nu s-a întors imediat, iar Doru pare să fi ales, între timp, să își urmeze propriul drum.

Investiții în educație și proiecte personale

Artistul a recunoscut că viața sa s-a schimbat radical în ultimii ani, iar reflectoarele nu l-au mai prins la fel de des ca în trecut. În loc de scenă, și-a îndreptat energia spre proiecte proprii în care a investit serios. În 2021, a pus bazele Gramophone Romania, un proiect complex care include o școală cu cursuri de canto, instrumente, actorie, yoga și desen. Proiectul cuprinde, de asemenea, un studio, spectacole de teatru muzical și un festival dedicat copiilor și tinerilor pasionați de muzică.

Doru Todoruț se implică personal în predare și a mărturisit că este o experiență satisfăcătoare să vadă cum elevii care intră timizi pe ușă ajung să cânte cu încredere. Pe lângă partea de business și educație, artistul a pus accent pe formarea sa profesională, încheind anul acesta patru ani de studii muzicale la UNMB. Acesta a declarat că se simte extraordinar de bine combinând experiența de profesor din prima perioadă a vieții cu experiența de scenă și public din a doua parte. Entuziasmul său este atât de mare încât nu a exclus posibilitatea de a mai urma o facultate în viitor.

Albumul de jazz și concertul din 2027

În ceea ce privește muzica, Doru lucrează în prezent la cel mai personal proiect de până acum: un album de sărbători în stil jazz și big band. Repertoriul va include colinde românești reinterpretate și piese originale, avându-i ca surse de inspirație pe Michael Bublé și Frank Sinatra.

Pentru anul 2027, artistul pregătește un concert live cu orchestră completă, alămuri și corzi. Doru a precizat că nu se grăbește cu organizarea acestui eveniment, deoarece dorește ca totul să iasă impecabil.

Regrete și rolul de tată

Dincolo de ambițiile profesionale, artistul a scos la iveală un regret profund: timpul prea puțin petrecut alături de familie. A recunoscut că programul încărcat l-a ținut constant „în priză”, iar clipele cu cei dragi au fost cele care au avut de suferit. Deși pe scenă este energic și expansiv, acasă caută echilibrul între energie, spiritualitate, universul afectiv și pasiunea pentru padel.

Pentru Doru Todoruț, cel mai important rol este cel de părinte, considerând că nici aplauzele, nici proiectele muzicale nu se compară cu acest aspect. Are trei fiice, care l-au influențat profund, învățându-l despre răbdare, perseverență, dragoste, empatie și suport emoțional. Gemenele sale, Eva și Natalia, care împlinesc 14 ani, se află în prezent la Paris împreună cu mama lor. Artistul a mărturisit că le sărbătorește de la distanță și că așteaptă cu nerăbdare momentul în care se vor întoarce, fiind emoționat de faptul că acestea devin domnișoare cu personalități puternice.

Sincer, cine ar mai vrea să stea în umbra unei trupe când ai o școală de muzică, studii terminate și un album de jazz în pregătire? Voi ce ziceți, a fost o mișcare strategică sau pur și simplu a dat „unfollow” la VH2?