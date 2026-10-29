Monica Hill a dat check-in la aniversarea lui Drake: de la aeroport direct în mijlocul greilor hip-hop

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Monica Hill a bifat unul dintre cele mai exclusive evenimente din industria muzicală americană, participând la aniversarea lui Drake. Românca a dat detalii despre experiența ei de peste Ocean, precizând că nu a ajuns la petrecere din întâmplare, ci are o relație de prietenie de lungă durată cu artistul și cu oamenii din cercul său. Mai mult, influencerița a menționat că a participat anterior și la turnee alături de aceștia.

Programul a fost comprimat: Monica Hill a ajuns în New York cu doar câteva ore înainte de începerea petrecerii. Nu a mai pierdut vremea și s-a pregătit rapid pentru eveniment.

Despre atmosfera de la aniversare, ea a declarat că a fost un eveniment foarte bine organizat, unde s-au oferit multe give-away-uri. Monica consideră că este un gest frumos să faci ziua cuiva specială chiar de ziua ta, iar în ceea ce privește sărbătoritul, a spus simplu: „I-am zis lui Drake „La mulți ani! și ne-am distrat”.

Pe lângă Monica, la petrecere au fost prezenți și alți artiști și personalități din lumea hip-hop, precum Travis Scott, Future, Jack Harlow, Sexyy Red, Loe Shimmy și Dennis Graham, tatăl lui Drake. De asemenea, Monica a menționat că este prietenă de ceva timp cu mai multe persoane din anturajul respectiv, inclusiv cu rapperul italian Sfera, cu care a fost și la concerte din turneul european.

Sincer, imaginea asta cu ea ajunsă direct de la aeroport la o petrecere de lux e definiția vibe-ului „main character”.