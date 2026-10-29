Andreea Marin replică după ce a fost vizată de comentarii pentru locurile de muncă: „Să ne informăm, ca să nu riscăm să ne lăsăm manipulați”

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Andreea Marin a ales să lămurească situația după ce fragmente scurte din declarațiile sale despre carieră și locurile de muncă au dus la mai multe comentarii în mediul online. Vedeta a fost prezentă la un eveniment unde a vorbit despre drumul ei spre succes, însă pasajele tăiate și prezentate drept adevăr au dus la mai multe comentarii.

O lecție de jurnalism și manipulare

Fosta prezentatoare TV consideră că ceea ce s-a întâmplat este o lecție demnă de manualele de jurnalism, subliniind cât de ușor poate fi răstălmăcit un mesaj atunci când doar câteva secunde dintr-o discuție sunt difuzate. Ea susține că există o responsabilitate imensă în a judeca un om sau o situație, mai ales din partea jurnaliștilor, dar și a spectatorilor care reacționează puternic la o poveste.

Andreea Marin a recomandat ca singura soluție pentru a evita manipularea să fie accesul la sursa completă. Aceasta crede că este esențial să fie ascultată întreaga discuție și să fie înțeles contextul înainte de a forma orice opinie, menționând că nimănui nu îi place să fie judecat pe baza unor frânturi. În cazul ei, câteva secunde desprinse dintr-o conversație care a durat aproape trei ore au reușit să schimbe radical sensul mesajului transmis.

Adevărul despre munca neplătită

În cadrul emisiunii respective, vedeta a vorbit despre experiențele sale din perioada de început a carierei și despre alegerile pe care le-a făcut fără să fie obligată. Ea a explicat faptul că a văzut o oportunitate de învățare alături de un profesionist recunoscut internațional, pe care l-a descris ca fiind un „om greu”. Pentru Andreea Marin, aceasta a fost șansa de a evolua serios, motiv pentru care a acceptat să dedice trei luni de muncă pentru a învăța, chiar dacă putea renunța în fiecare zi.

Ea a precizat clar că nu a cerut nimănui să muncească fără a fi plătit. Dimpotrivă, a afirmat explicit în emisiune că nu consideră normal ca cineva să fie nevoit în prezent să facă ceea ce ea a ales să facă atunci. A subliniat faptul că, deși avea în paralel posibilitatea angajării altundeva cu salariu, a simțit că acolo nu era șansa unei evoluții serioase și a ales să învețe de la acel profesionist, văzând în asta o oportunitate.

Diferența dintre voluntariat și exploatarea muncii

Andreea Marin a recunoscut că subiectul muncii neplătite generează preocupări și reacții legitime, însă a reiterat că nu susține ideea aceasta. Ea a făcut o distincție clară între faptul de a fi nevoit să muncești gratuit și alegerea de a face voluntariat, activitate pe care o practică și astăzi, dar pe care o consideră o alegere nelegată de locul de muncă.

Vedeta a mai menționat că este firesc ca munca să fie recompensată corect și ca angajații să își cunoască drepturile și condițiile de angajare, observând că înțelegerea acestor aspecte a evoluat în timp. Deși consideră că realitățile actuale sunt diferite, ea crede în continuare că seriozitatea și dăruirea sunt necesare pentru oricine vrea să reușească, chiar dacă acestea nu reprezintă o garanție a succesului, ci o metodă de a clădi cinstit pe termen lung.

La final, ea le-a propus urmăritorilor un exercițiu de reflecție: să extragă câteva fraze dintr-un text scris de ei pentru a vedea cum ar suna în lipsa contextului și cum ar putea transmite opusul față de intenția inițială. Andreea Marin a concluzionat că adevărul merită mai mult decât câteva secunde de atenție.