Răzvan Kovacs și Ema Oprișan nu au scăpat încă de divorț. DJ-ul e sceptic: „prefer să păstrez pentru mine bucuria asta până când se va întâmpla”

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Despărțirea dintre Răzvan Kovacs și Ema Oprișan e mult mai complicată decât s-a văzut la început. Deși ambii au decis să meargă pe drumuri separate și au început deja demersurile pentru divorț, fostul concurent de la Insula Iubirii nu vrea să declare victoria până nu se rezolvă absolut toate formalitățile.

Cei doi au fost deja la notar pentru a demara procedura și au primit termenul legal de o lună. Totuși, DJ-ul nu e deloc optimist. Motivul? Au mai existat și alte tentative de despărțire în trecut care, surprinzător, nu s-au concretizat niciodată, chiar dacă ambii păreau hotărâți să rupă legăturile.

„Vreau să lămuresc chestia aceasta, dar, din păcate sau din nefericire, pentru că am mai trecut prin situația asta de a pune actele de divorț, prefer să păstrez pentru mine bucuria asta până când se va întâmpla”, a declarat Răzvan Kovacs.

Situația s-a complicat și mai mult din cauza discuțiilor purtate prin intermediul avocaților. Aceste intervinții au împiedicat finalizarea procedurilor la momentul respectiv, deoarece au apărut mai multe aspecte care au necesitat clarificări înainte ca cei doi să poată închide definitiv capitolul.

Răzvan a recunoscut că, deși dorința de separare a fost comună, istoricul lor îl face să fie precaut. El a mai menționat că au avut „tot felul de povești” până în punctul actual și că abia după ce totul se definitivează și termină ce au de terminat între ei, se va putea vedea care este rezultatul final.

În teorie, Ema Oprișan și Răzvan Kovacs și-au propus să își păstreze o legătură civilizată, mai ales că au împreună doi copii, însă procesul de separare a arătat că nu e atât de simplu.

Sincer, când intervine avocatul și apar „povești”, știi că nu e un divorț rapid, ci unul cu dramă. Oare chiar reușesc de data asta sau ne vedem iar la startul unei tentative?