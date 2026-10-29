Gina Pistol a făcut o mărturisire neașteptată: nu ar fi ales MasterChef dacă ar fi fost concurentă

Divertisment

Gina Pistol a făcut o recunoaștere directă: dacă ar fi fost în postura de concurent, nu ar fi ales MasterChef. Deși este una dintre figurile emblematice ale emisiunii, prezentatoarea preferă competițiile de divertisment de la Pro TV.

Vedeta a mărturisit că „Vocea României” și „Românii au talent” sunt printre show-urile ei preferate. Dacă nu ar fi urmat o carieră în televiziune, Gina și-ar fi încercat norocul pe scena unuia dintre aceste formate.

„Clar eu m-aș fi dus la «Românii au talent» sau la «Vocea României». Nu aș fi mers la MasterChef. M-aș fi dus sincer să concurez și dacă nu aș fi avut voce acolo!”, a declarat ea.

Soția lui Smiley spune că alegerea ei ar fi fost fără ezitare competiția muzicală în care artistul este antrenor. Gina a spus că Smiley nu ar fi scăpat prea ușor de ea, spunând: „Îl luam prin învăluire!”