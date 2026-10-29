Marilu Dobrescu a primit mamași în vizită în Australia. Verdictul pentru casa noua: „Aș lua o bidinea și aș da cu alb”

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Marilu Dobrescu a primit-o pentru prima dată pe mama ei în Australia, unde locuiește împreună cu iubitul ei, Tom. Influencerița a descris casa ca pe un amestec între un muzeu de artă, un balamuc și salonul unei clarvăzătoare.

Mama influenceriței nu s-a ascuns sub șubere când a văzut designul interior. A fost surprinsă de cantitatea uriașă de obiecte din casă și, mai ales, de culorile aprinse de pe pereți. Reacția a fost una de tipul „mama mea”, spunând că „e kitsch-ul mai mare decât casa asta” și sugerând chiar că ar lua o bidinea ca să dea totul cu alb.

Singura zonă care a primit aprobarea totală a fost baia, singura cameră în care pereții nu au fost vopsiți în culori îndrăznețe. Mama lui Marilu a declarat că în sfârșit te simți liniștită în baie și că ar fi „nasol” dacă influencerița ar decide să schimbe și acolo culorile.

Marilu nu s-a oprit însă la pereți colorați. Casa este plină de accesorii, inclusiv piese cu animal print, iar livingul seamănă mai mult cu o expoziție datorită multitudinii de tablouri. Dormitorul are și detalii speciale, precum nori pictați, pentru ca fiecare cameră să aibă un vibe unic.

Influencerița a dezvăluit pe Instagram că s-a dedicat amenajării locuinței în ultimele luni, până când ea și Tom au început să se recunoască în fiecare colț al casei.

Sincer, noi iubim curajul ăsta cu culorile, dar reacția mamei e exact ce ne așteptăm să auzim într-un grup de familie. Voi ce alegeți: minimalismul sigur sau haosul creativ al lui Marilu?