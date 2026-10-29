Secretul tenului artistei Corina Chiriac: „sfaturi antipatice” și zero alcool

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Corina Chiriac a trecut recent prin momentul tortului și al lumânărilor, pe 26 octombrie, când a împlinit 77 de ani. Artistă plină de energie, ea a profitat de ocazia aniversării pentru a fi sinceră cu fanii și a dezvăluit obiceiurile care o ajută să se mențină în formă, chiar dacă recunoaște că unele dintre ele pot părea „sfaturi antipatice”.

Disciplina care nu iartă alcoolul

Pentru Corina Chiriac, aspectul fizic și sănătatea nu sunt rezultatul unui miracol, ci al unor alegeri stricte. Primul obicei pe care îl amintește este renunțarea la alcool. Artista a fost categorică atunci când a spus: „eu nu beau alcool”, subliniind că acest obicei este esențial pentru a-și menține tenul echilibrat, similar cu cel din perioada tinereței.

Deși disciplina este regula generală, există mici excepții pentru momentele speciale. Corina a menționat faptul că rarisim, iar de ziua ei, a gustat puțin din șampanie, însă a precizat clar că acest lucru nu face parte din alimentația ei curentă.

Artista a observat acest fenomen în special la persoanele care consumă alcool, inclusiv la femei, remarcând că tenul și fața tind să se umfle. Problema apare atunci când țesutul se strânge, proces care duce la apariția ridurilor. Concluzia ei este simplă: dacă acest proces se repetă ani de zile, rezultatul sunt riduri de care chiar „nu ne trebuie”.

Mai mult decât dietă: starea de spirit

Pe lângă renunțarea la alcool, Corina Chiriac are grijă la alimentație. Artista consideră că starea de spirit este la fel de importantă.

Zâmbetul nu îi lipsește niciodată de pe buze. Ea se înconjoară întotdeauna de oameni care contează pentru ea și împărtășește cu cei din jur experiențe de viață și sfaturi, dincolo de lumina reflectoarelor.

Mesaje de sănătate pentru fani

Sărbătoarea de pe 26 octombrie nu a fost doar despre ea, ci și despre comunitatea care o urmărește. Corina Chiriac le-a transmis tuturor celor care o privesc și o susțin o urare plină de bunătate, punând sănătatea pe primul loc. „De ziua mea, vă urez să fiți sănătoși!”, a transmis ea, păstrând zâmbetul cu care publicul a obișnuind-o de-a lungul anilor.

În mesajul său, artista a spus că în zilele acelea se sărbătoresc doi sfinți mari, amândoi greci, dar că „noi ne tragem oarecum din mai multe țări și culturi”. A încheiat urarea cu dorința ca toți să aibă sănătate și tot binele.

Context

Corina Chiriac este o cântăreață, compozitoare, poetă, regizoare de televiziune și actriță româncă. A fost una dintre cele mai apreciate voci ale anilor '70 și '80, iar pentru contribuțiile sale a primit Ordinul Meritului Cultural în 2004.