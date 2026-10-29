Armin Nicoară a surprins-o pe Claudia Puican la muncă. Sărbătoresc un an de la nuntă

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Claudia Puican a fost surprinsă de Armin Nicoară în ziua în care cei doi au împlinit un an de la nuntă. Deși cântăreața era ocupată cu proiecte profesionale și se afla la un eveniment, a primit un buchet imens de trandafiri roșii trimis de soțul ei direct la salon.

Artista s-a declarat profund emoționată de acest gest, menționând că nu se aștepta la nicio surpriză având în vedere programul ei încărcat. Pe Facebook, Claudia Puican a mulțumit partenerului pentru gestul „simplu, dar plin de iubire”, subliniind că astfel de momente imprevizibile aduc bucurie și armonie într-o relație.

Noi credem că trandafirii roșii sunt un clasic care nu dă niciodată greș, mai ales când vin în cantități industriale și te găsesc exact când ești în „modul muncă”. E genul de gest care te face să uiți de stresul de la salon și să te simți ca în filme.

Cei doi artiști au organizat, anul trecut, o nuntă grandioasă la un restaurant din Timișoara, unde au fost invitați aproximativ 1.000 de persoane. Evenimentul a fost prezentat de Bianca Drăgușanu și a inclus numeroși artiști cunoscuți pe scenă, precum și un decor spectaculos, tot cu trandafiri roșii. Sărbătorirea a continuat și a doua zi la restaurant, alături de câțiva invitați.