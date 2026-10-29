Insula Iubirii: Claudia Ion și pilotul Eduard Vlădescu, tot mai aproape, spun fanii

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Sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii continuă să ne țină în alertă, iar focusul s-a mutat rapid pe Claudia Ion. Concurenta, care a venit în Thailanda alături de Ionuț Mocăniță după aproape trei ani de relație, pare să fi găsit o chimie mult prea puternică cu ispita Eduard Vlădescu. Cei doi au declarat că au acceptat experiența pentru a afla dacă povestea lor de dragoste are șanse reale pe termen lung.

Eduard Vlădescu, care este pilot pentru o companie din Emiratele Arabe Unite, a devenit rapid unul dintre cei mai comentați bărbați din vilă. Claudia a început să petreacă tot mai mult timp cu el, preferându-l în detrimentul celorlalte ispite, lucru care nu a trecut neobservate nici pentru ceilalți participanți.

Fanii emisiunii au început deja „detectivaia” pe rețelele sociale după ce au văzut câteva cadre suspecte. Un pat decorat cu prosoape în formă de lebădă, specific camerelor de hotel, a fost suficient pentru ca internetul să explodeze de speculații. Deși producătorii nu au confirmat oficial ce se întâmplă în acea secvență, iar imaginile difuzate nu oferă o confirmare clară; montajul și apropierea constantă dintre cei doi au generat însă un val de comentarii.

În acest context, numele Claudiei este cel mai vehiculat drept cel al celei de-a doua femei care cedează tentației și ajunge să facă amor în acest sezon, după Bibi.

Oare Ionuț Mocăniță mai are vreo șansă sau pilotul a „decolat” deja cu relația lor?