Oana Roman a ajuns la spital: diagnosticată cu Covid-19

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Oana Roman a fost diagnosticată cu o formă ușoară de Covid-19, după ce simptomele pe care le resimțea au fost confundate inițial cu o răceală sezonieră. Creatoarea de conținut a ajuns la spital unde a fost supusă mai multor investigații medicale.

Detaliile vizitei la clinică și tratamentul

Marți, 4 noiembrie, Oana Roman a ajuns la o clinică privată. Aici, echipa medicală i-a făcut mai multe investigații, inclusiv teste pentru gripă și Covid-19. După ce rezultatul pentru Covid-19 a fost pozitiv, medicii au decis să intervină cu un tratament intravenos pentru a stabiliza situația.

Pe lângă administrarea medicamentelor, vedeta a fost supusă unei ecografii la plămâni. După ce a fost „pusă pe picioare” prin intervenția echipei medicale, Oana Roman a putut pleca acasă. Oana Roman a intrat în „concediu medical”, fiind obligată să respecte perioada de izolare și să urmeze tratamentul prescris de medic până când va obține un test negativ.

Reacția vedetei pe rețelele sociale

Oana Roman și-a împărtășit experiența pe Instagram, unde a precizat că nu are o formă urâtă de boală, ci una relativ ușoară, și a subliniat faptul că a fost o decizie corectă să meargă la medic, deoarece altfel nu i-ar fi trecut prin cap să își facă testele necesare pentru a înțelege de ce nu se simte bine.

În declarațiile sale, ea a menționat că a făcut o radiografie la plămâni care arată bine și că se va plictisi un pic acasă, în perioada de izolare.

Planurile medicale pentru viitor și recuperarea fizică

În paralel cu episodul de Covid-19, Oana Roman trece printr-o etapă de transformare fizică, după ce a reușit să slăbească peste 15 kilograme. Această schimbare vine însă cu necesitatea unor intervenții medicale suplimentare. Vedeta se pregătește pentru o operație de îndepărtare a surplusului de piele din zona abdomenului, o procedură cunoscută sub numele de abdominoplastie.

Această intervenție nu este motivată doar de aspectul estetic, ci este necesară din punct de vedere medical. Oana a explicat că în zona abdomenului are o plasă și urmele unei operații anterioare, care a lăsat o tăietură foarte mare și urâtă, de deasupra buricului până jos. Ea a spus că nu are voie să facă alte proceduri în acea zonă, pentru că organele trebuie să rămână „liniștite”.

Scopul operației este ca tăietura respectivă să dispară pentru că bucata respectivă de piele se taie; ea a precizat că și buricul este tăiat. Oana Roman a menționat că a amânat această procedură ani de zile, dar acum a devenit imperativ să o realizeze, probabil la primăvară.