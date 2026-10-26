Roxana Lite a returnat mașina de 20.000 de euro primită de la un ex: „Cum să merg eu cu mașina omului când el n-are?”, a dezvăluit concurenta de la Burlacii

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Roxana Lite a ales să fie sinceră despre dinamica relațiilor sale și despre modul în care gestionează atențiile primite de la bărbați. Concurenta a dezvăluit un episod surprinzător din trecutul ei sentimental, momentul în care a primit un autoturism în valoare de aproape 20.000 de euro. Deși mulți s-ar fi bucurat de un astfel de bun, Roxana a luat decizia de a returna mașina fostului partener după ce s-au despărțit, chiar dacă ar fi putut să o păstreze.

De ce a renunțat la un cadou de lux

Roxana a explicat că i s-a făcut milă de fostul ei partener, deoarece acesta trecea printr-o perioadă dificilă. Tânăra a considerat că nu este corect să se bucure ea de mașină în timp ce el ajunsese într-o situație în care nu mai avea un vehicul.

„Cum să merg eu cu mașina omului când el n-are?”, s-a întrebat ea, decidând că este mai bine să i-o dea înapoi și să accepte să meargă cu autobuzul. Pentru ea, faptul că partenerul era într-o „pasă proastă” a fost argumentul decisiv, considerând că dacă au fost împreună când lucrurile mergeau bine, nu poate merge cu mașina lui în timp ce el merge pe jos.

Bătălia cu eticheta de „materialistă”

În contextul acestui gest, Roxana a discutat și despre modul în care este percepută de ceilalți. Ea crede că lumea o înțelege greșit atunci când o cataloghează drept materialistă. Această percepție, potrivit ei, vine din faptul că a avut întotdeauna standarde în relațiile sale și a fost alături de bărbați care au știut să îi demonstreze afecțiunea prin gesturi și atenții.

Interesant este faptul că Roxana precizează că bărbații cu care a fost nu au fost neapărat bogați. Ea face o distincție clară între avere și generozitate, susținând că partenerii ei au fost generoși, nu neapărat opulenți. Pentru ea, generozitatea se traduce prin disponibilitatea de a oferi, prin atenție și prin modul în care sentimentele sunt exprimate, nu neapărat prin sume enorme de bani.

Contextul din cadrul emisiunii Burlacii

Aceste dezvăluiri au fost făcute direct de pe platoul de filmare al show-ului „Burlacii: Foc în Paradis”, unde concurentele își pun personalitatea la încercare și încearcă să găsească compatibilitatea cu ceilalți. Emisiunea, care poate fi urmărită de luni până joi la ora 23:00 pe canalul Acasă sau în avans pe VOYO, este spațiul unde Roxana își prezintă povestea fără ocolișuri.

În paralel cu aceste discuții despre generozitate, atmosfera din show pare să fie tensionată. Roxana Lite s-a implicat într-un conflict cu o altă concurentă, Tina, disputa celor două mutându-se chiar și în mediul online, după un conflict început la Pro TV, iar spiritele s-au încins.

Roxana a spus cu sinceritate, pe platoul de filmare, că a dat mașina înapoi, „că eu sunt fraieră”.