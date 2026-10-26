Ilinca Vandici a trecut la probele vestimentare virtuale cu un avatar AI

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Ilinca Vandici a început să experimenteze ținute într-un mod nou în perioada sarcinii. Pentru că îi este tot mai greu să găsească haine potrivite pe măsură ce burtica crește, prezentatoarea a decis să mute experimentele de stil în mediul digital, folosind un avatar creat cu inteligența artificială.

Pe Instagram, Ilinca a prezentat ideea cu mult umor, recunoscând că întrebarea „eu cu ce mă îmbrac?” a devenit una serioasă. Planul ei este simplu: avatarul AI probează combinațiile de culori curajoase și ținutele virtuale, iar ea își păstrează energia pentru „partea grea”, adică alegerea pantofilor.

Prezentatoarea vrea ca aceste experimente fashion să servească drept inspirație pentru ceilalți, sperând ca ideile testate virtual să fie încercate ulterior și în garderoba reală.

În afara stilului, Ilinca a mai împărtășit și câteva detalii despre obiceiurile ei actuale. Aceasta a menționat că mănâncă mai des și în porții mai mici, fiind mult mai atrasă de fructe, legume și alimente sărate decât de dulciuri.