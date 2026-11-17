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Magdalena Chihaia a ales să vorbească deschis despre reacțiile cu care s-a confruntat în momentul în care și-a oficializat relația cu Dinu Maxer. Vedeta a recunoscut că nu se aștepta la lucrurile pe care le-a auzit în acea perioadă, experiențe care au influențat direct activitatea ei profesională.

Prejudecăți și scădere de joburi

Înainte de a începe relația cu Dinu Maxer, Magdalena Chihaia avea un program plin de evenimente în calitate de MC, în special la nunți, unde se ocupa frecvent de predarea valsului mirilor. Însă, odată cu oficializarea cuplului, a observat o scădere considerabilă a numărului de astfel de evenimente.

Motivul din spatele acestei schimbări a fost unul care a uimit-o pe artistă. Magdalena a aflat că există păreri conform cărora, dacă se combină cu Dinu, nu ar mai primi invitații pentru diverse evenimente. Mai mult, a fost surprinsă de opiniile unor colegi de breaslă care i-au sugerat că, din cauza faptului că Dinu este bogat, ea nu mai are nevoie să muncească. Alții au mers mai departe, afirmând că partenerul ei nu îi va mai permite să lucreze.

Magdalena Chihaia a fost categorică în a respinge aceste idei, considerându-le total eronate. Ea a subliniat faptul că poate continua să facă tot ceea ce făcea și înainte, menținând același devotament și aceeași bucurie pentru ceea ce iubește cel mai mult: să joace.

Noi proiecte și colaborări artistice

Pe lângă provocările din zona de MC, liniștea de acasă i-a oferit Magdalenei spațiul necesar pentru a crea. Anul acesta, ea a pus în scenă o piesă de teatru, o comedie în stilul Agathei Christie, pe care a scris-o și regizat-o ea însăși. Spectacolul este pus în scenă la Teatrul Elisabeta, iar Magdalena are și un rol în această producție.

În cadrul acestui proiect, cei doi parteneri au reușit să își combine talentul profesional. Dinu Maxer participă în spectacol ca pianist, dar are și două scene în care apare în calitate de actor. Această colaborare demonstrează faptul că relația lor nu a inhibat carierele individuale, ci a deschis porți către noi forme de exprimare artistică.

Dincolo de rafinament: gelozia și perfecționismul

Vorbind despre ceea ce a atras-o la Dinu Maxer, Magdalena a menționat eleganța și rafinamentul său, elemente care au fost decisive în momentul în care s-au cunoscut. Pe lângă acestea, ea a apreciat talentul artistului, pe care îl admiră încă din adolescență, precum și pasiunea cu care își practică profesia. De asemenea, a evidențiat sinceritatea lui, chiar dacă aceasta poate fi uneori dură.

Totuși, nu totul este fără mici tensiuni. Magdalena a recunoscut că Dinu poate pune presiune atunci când devine perfecționist. Această trăsătură creează mici dificultăți, având în vedere că și ea are așteptări profesionale foarte ridicate, atât față de propriul ei comportament, cât și față de cel al partenerului.

În ceea ce privește gelozia, Magdalena a confirmat că Dinu este gelos, însă consideră că acest lucru se întâmplă în limite normale. Pentru ea, această gelozie este un semn de iubire și o dovadă a faptului că partenerul ei îi pasă și nu vrea să o împartă cu nimeni. Totodată, a subliniat că, fiind actriță, ar fi fost extrem de dificil pentru Dinu să stea lângă ea dacă ar fi fost o persoană excesiv de geloasă.

În concluzie, cuplul nu are certuri majore, ci doar mici contradicții pe plan artistic, pe care le consideră constructive.