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Familia lui Adrian Minune nu a așteptat până în decembrie ca să aducă magia sărbătorilor în casă. Pe 16 noiembrie, atmosfera de iarnă s-a instalat deja în locuința manelistului, unde cei dragi s-au adunat pentru a decora casa și a împodobi bradul de Crăciun. La final, au luat masa împreună, iar colindele au completat tabloul.

Cati Simionescu, soția artistului, a fost motorul acestui proces, fiind pasionată de decorațiuni. Ea a adunat o mulțime de elemente speciale pentru a transforma locuința într-un adevărat tărâm de poveste. Rezultatul final a fost considerat impresionant, fiind orchestrat alături de fiicele sale și de Ariana, viitoarea noră a manelistului.

Detaliile bradului și ale decorului din casă

În ceea ce privește pomul de Crăciun, Cati Simionescu a ales anul acesta o paletă cromatică neconvențională, optând pentru nuanțe de roz, auriu, alb și argintiu. Sclipiciul a fost un element central al decorului, oferind bradului aspectul festiv dorit. La capitolul iluminare, familia a folosit două tipuri de instalații diferite: una care emană lumină caldă și alta care produce lumină rece, creând astfel un contrast vizual.

O altă modificare notabilă a fost cea de la vârful bradului. Steaua clasică a fost abandonată în favoarea unui mănunchi de flori și crenguțe sclipitoare, care a preluat rolul de punct central al pomului. Decorul nu s-a limitat însă doar la brad. Lângă șemineu a fost amplasat un „orășel” de zăpadă, în care se regăsesc diverse figurine, iar pereții au fost împodobiți cu tablouri ce prezintă peisaje de iarnă.

Imagini virale și planuri de viitor pentru tinerii din familie

Toate aceste detalii au ajuns în spațiul public datorită Arianei, logodnica lui Adrian Minune Jr., care a publicat un clip video direct din cadrul familiei. Imaginile surprinse de tânără au devenit rapid virale; în ele se vede cât de importantă este sărbătoarea Crăciunului pentru fiecare membru al familiei Minune.

Ariana și Adrian Minune Jr. trăiesc o poveste de iubire de ceva timp și au planuri concrete pentru viitor, iar anul viitor plănuiesc să se căsătorească. Această relație pare să fie fundamentată pe un sprijin reciproc puternic, așa cum a reieșit din declarațiile publice ale tinerei.

O declarație de iubire și momentele dificile

În urmă cu o lună, Ariana i-a făcut partenerului ei o declarație de dragoste profundă, pe care a împărtășit-o pe TikTok. Tânăra a postat o fotografie cu cei doi, precizând că imaginea a fost surprinsă într-o perioadă grea a vieții lor. Deși a ales să nu divulge detaliile specifice ale acestor dificultăți, Ariana a subliniat faptul că în acele momente au simțit că se mai au doar unul pe celălalt, în ciuda tuturor lucrurilor care se întâmplau în jurul lor.

Ea a scris că poate Dumnezeu i-a trecut prin încercări pentru a înțelege raritatea și puritatea iubirii lor. În mesajul său, Ariana a scris că o astfel de iubire nu se manifestă doar în zilele frumoase, ci mai ales în puterea de a rămâne împreună atunci când „totul se destramă”. Ea a concluzionat prin referirea la ideea că ceea ce Dumnezeu a unit nu trebuie despărțit de om și că anumite locuri din inimă nu se ocupă pur și simplu, ci se câștigă și se păstrează pentru totdeauna.

Să fie fiecare brad un motiv de sărbătoare, chiar dacă e doar 16 noiembrie, nu?