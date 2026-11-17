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Săptămâna aceasta a început cu cifre serioase pentru Kanal D. Pe 15 noiembrie, prima parte a Galei din show-ul matrimonial „Casa iubirii” a plasat stația pe primul loc în topul televiziunilor din România, atât la nivel național, cât și în orașe.

În intervalul orar 14:00 – 16:00, emisiunea a reușit 4,0% puncte de rating și 14,8% cotă de piață pe întreg teritoriul țării. Pentru publicul de la orașe, cifrele au fost de 3,0% puncte de rating și 12,4% cotă de piață.

O medie de 693.000 de telespectatori au urmărit emisiunea în fiecare minut al difuzării. Vârful de audiență, „minutul de aur”, a fost atins la ora 17:55, când 864.000 de oameni au fost lipiți de ecrane ca să vadă ce se întâmplă între concurenți.

Dacă vreți să prindeți drama live, Andreea Mantea vă așteaptă de luni până vineri la orele 10:00 și 16:30, iar în weekend emisiunea rulează sâmbăta și duminica la 16:00 și 19:00.