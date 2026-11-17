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Remi nu a mai rezistat până la finalul filmărilor și s-a aruncat direct în brațele ispitei Daniela. Cei doi petrec ore întregi în mare, locul unde a avut loc și primul lor sărut, moment pe care l-au recunoscut ulterior în testimoniale. Remi a fost chiar impresionat, declarând că „chiar e mișto rău de tot fata asta”.

Prințul Marco i-a urmărit pe cei doi și s-a întrebat de ce Remi a ales să stea ore întregi în mare, în loc să vorbească în casă.

Tensiuni la aniversare și replici acide

Drumul lui Remi pe Insulă nu a fost doar despre romance noi. După ce a văzut imaginile cu Bianca Iotu și Narcis Bujor, Remi a primit o lovitură dură chiar de ziua lui de naștere: o confruntare față în față cu Narcis. La ceremonia focului, cei doi nu s-au menajat deloc și au schimbat replici acide.

Chiar și petrecerea de aniversare organizată pentru el a fost plină de tensiune. După eveniment, Remi și-a plâns suferința pe câteva piese de dor și jale. Acesta a mărturisit la testimoniale că a simțit o furie acumulată, subliniind faptul că în patru ani de relație, Bianca nu l-a văzut niciodată plângând în fața ei.

Totul a început cu gestul drastic al Biancăi, care a aruncat în foc colierul care simboliza relația cu Remi. După acest moment, ea a decis să se apropie de Narcis Bujor, în timp ce Remi încerca să își panseze rănile cu Daniela, căreia i-a promis încă din primele zile că vor păstra legătura după ce se întorc în România.

Sărutăm ispita sau așteptăm România, ce strategie e mai eficientă?