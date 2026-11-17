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Laurette a fost supusă unei noi intervenții chirurgicale pe 15 noiembrie. Deși nu este prima dată când trece prin astfel de proceduri, vedeta a recunoscut că a avut multe emoții înainte de a intra în sala de operație. Intervenția a decurs bine, iar acum urmează o nouă etapă de recuperare.

Un calvar care a început în 2019

Totul a început în anul 2019, când Laurette a decis să apeleze la o procedură pentru mărirea feselor. Din păcate, lucrurile nu au evoluat așa cum s-ar fi dorit, iar acest moment a fost declanșatorul unui adevărat calvar pentru ea. Complicațiile care au apărut ulterior au fost serioase, determinând nevoia de mai multe intervenții chirurgicale și tratamente complexe.

Recuperarea s-a dovedit a fi mult mai dificilă decât spera. Din cauza acestor probleme de sănătate, viața ei s-a schimbat radical, iar în ultimii ani și-a petrecut viața mai mult prin spitale. Deși spera că ultima operație îi va rezolva problemele, vedeta a ajuns din nou la spital, după ce infecția de la picior a revenit.

Mesajul către fani și recunștința față de medici

Laurette a ales să transmită fanilor din mediul online ultimele vești despre starea ei. Aceasta a ținut să le mulțumească din suflet medicilor pentru întreaga atenție, grijă și susținere primite de fiecare dată. Vedeta a apreciat în mod special răbdarea și implicarea echipei medicale pe tot parcursul acestui proces de recuperare, pe care l-a descris drept unul dificil.

În ceea ce privește comunitatea care o urmărește, Laurette a mulțumit pentru mesajele de încurajare, pentru susținere și, mai ales, pentru rugăciunile primite. A declarat că aceste gesturi au însemnat enorm pentru ea și au reprezentat un ajutor mai mare decât își poate imagina fanii.

Dorința de a reveni la o viață normală

Chiar dacă în acest moment se simte cât se poate de bine după operația de pe 15 noiembrie, vedeta se roagă ca de data aceasta lucrurile să evolueze spre bine. Dorința ei principală este să nu mai fie nevoită să ajungă din nou pe mâna medicilor și să poată în sfârșit să se recupereze complet pentru a se întoarce la o viață normală.

Laurette a mărturisit că își dorește din tot sufletul ca această perioadă să rămână cât mai curând în urmă. Obiectivul ei este să își recapete libertatea și, mai ales, să poată merge din nou fără durere. Deși spune că această încercare poate că a schimbat-o pentru totdeauna, vedeta are determinarea de a ieși din această situație mai curajoasă, mai puternică și cu o credință sporită în Dumnezeu. Planul ei pentru perioada următoare este să avanseze un pas pe rând, bazându-se pe răbdare, credință și speranță.