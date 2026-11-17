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Rareș Cojoc a trecut de la competițiile de dans la provocările culinare acasă. Copiilor săi le-a fost rândul să îl pună la încercare, cerându-i să prepare împreună o prăjitură cu ciocolată. Sportivul a acceptat misiunea, dar a glumit despre ordinea din bucătărie.

„Am fost provocat de copii să fac o prăjitură. Le-am promis că fac o prăjitură cu ciocolată și după aceea ne uităm la Grinch”, a anunțat Rareș Cojoc pe TikTok. Acesta a descris scenele din bucătărie drept „șoc și groază la casa Cojoc”, glumind despre faptul că nici nu vrea să se gândească cum va arăta camera după finalizarea rețetei, deși a fost impresionat de aspectul ciocolatei din interior.

Relația dintre foștii parteneri rămâne una bună, chiar dacă Rareș Cojoc și Andreea Popescu au divorțat acum câteva luni, după 15 ani de relație, dintre care zece au fost de căsnicie. Cei doi au ales să mențină o relație bună pentru a petrece timp cu copiii. În timp ce influencerița nu a anunțat nicio nouă relație, campionul mondial de dans sportiv este într-o poveste de dragoste cu modelul Claudia Dumitru.

Tot despre familia Cojoc, Andreea Popescu a clarificat recent de ce a ales să nu își schimbe numele după divorț, lucru care a atras atenția fanilor, mai ales după ce a fost observat numele pe înmatricularea mașinii sale.

„Fraților, mă cheamă Andreea Cojoc de 11 ani aproape. Așa mă cheamă în Buletin”, a explicat ea pe Instagram. Bruneta a mărturisit că a vrut ca ea și copiii să aibă același nume, fiind mândră de acesta. A precizat că la mașină nu a pus niciunul dintre numele copiilor, ca să nu se supere niciunul, și a ales numărul ACJ, adică Andreea Cojoc.