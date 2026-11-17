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Frankie a trecut printr-o situație neplăcută luni, 16 noiembrie, în timp ce se afla la o stație de alimentare. După ce a făcut plinul și a achitat cumpărăturile, ispita de la „Insula Iubirii” a fost contactată de un angajat care i-a atras atenția asupra unui detaliu: plata pentru combustibil nu apărea ca fiind înregistrată în sistem, ci doar cea pentru produsele achiziționate.

Vedeta le-a povestit urmăritorilor din mediul online despre acest incident, mărturisind că nu se aștepta ca săptămâna să înceapă cu o asemenea problemă. Pentru a clarifica situația, Frankie i-a trimis angajatului un mesaj vocal în care i-a oferit un răspuns.

După acest episod, blondina și-a continuat ziua alături de cele două fiice ale sale, publicând imagini cu acestea pe rețelele de socializare. În afara vieții de vedetă, Frankie acordă o importanță specială rolului de mamă.

Ispita, care a atras multe priviri în sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii” prin temperamentul puternic și aparițiile provocatoare, are și o carieră în domeniul creativ. Aceasta lucrează ca designer de interior, meserie prin care își asigură veniturile pentru familie și unde își pune în valoare simțul estetic. Înainte de a se orienta către designul de interior, Frankie a lucrat pentru o perioadă îndelungată ca tatuator.