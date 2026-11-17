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Oana Roman nu se mulțumește cu rezultatele actuale ale programului de slăbire, chiar dacă silueta i s-a transformat complet. Vedeta a anunțat că mai vrea să piardă maxim trei kilograme înainte de a trece la următoarea etapă a procesului.

Pentru a evita bisturiul în această fază, Oana Roman vrea să mizeze pe tehnologiile noi. Planul ei este să înceapă un program dedicat tonifierii pielii și a mușchilor, folosind aparate moderne. Pe Instagram, aceasta a menționat că a avut o conversație cu Isa, care i-a spus că este perfectă, însă ea a replicat că nimeni nu este perfect și că acum urmează procedurile pentru tonifiere.

Totuși, există și o intervenție chirurgicală planificată. Oana Roman a dezvăluit că își dorește să își facă o abdominoplastie, procedură pe care a tot amânat-o de ani de zile. Aceasta a precizat că, după ce a slăbit și mai mult, operația este necesară, în primul rând din punct de vedere medical. Intervenția ar urma să aibă loc în perioada primăverii.

Sincer, e admirabil că vrea să testeze aparatele de tonifiere înainte de a merge direct la soluțiile radicale, dar abdominoplastia e deja „musai”, cum a spus și ea. Rămâne de văzut dacă primăvara va fi momentul acela magic al transformării finale.