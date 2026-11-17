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Alina Pușcău trece printr-o perioadă de regenerare după ce s-a luptat cu cancerul mamar, o boală care i-a schimbat radical viața. Deși acum se simte mult mai bine și a început să revină, drumul până aici a fost unul extrem de dureros. Olga Barcari, cea mai bună prietenă a modelului, a povestit despre suferința prin care a trecut Alina și despre impactul devastator al tratamentelor.

Detalii despre calvarul din timpul chimioterapiei

Perioada de chimioterapie a fost descrisă ca fiind un adevărat calvar, cu momente înfiorătoare. Olga Barcari a dezvăluit că prietena ei a îndurat chinuri groaznice, din cauza tratamentului administrat. În cele mai grele zile, modelul vomita fără oprire, timp de zece zile nu putea să mănânce, și aproape că nu putea mânca deloc.

Suferința a fost cumplită, iar tratamentul i-a provocat mari bătăi de cap. În acest context, sprijinul familiei a fost crucial, Olga menționând că mama Alinei i-a fost alături în cele mai grele momente. Prietena modelului a recunoscut că, atunci când a aflat de diagnosticul Alinei, a încremenit și a simțit cum îi fuge pământul de sub picioare, mărturisind că i-a înghețat sufletul pentru o secundă și s-a gândit la cele mai rele scenarii.

Recuperarea și tratamentul pe viață

În prezent, starea de sănătate a Alinei Pușcău s-a îmbunătățit semnificativ, mai ales că nu mai urmează ședințele de chimioterapie. Modelul a început să se regenereze, s-a apucat din nou de sport și a început să mănânce mai bine, lucru care anterior era aproape imposibil din cauza efectelor secundare ale medicamentelor.

Totuși, lupta cu boala nu s-a încheiat complet. Deși se simte mai bine, Alina trebuie să urmeze un tratament pe toată viața. Această măsură este necesară pentru a reduce riscul ca cancerul să revină, asigurând astfel o protecție pe termen lung.

Diagnosticul și vestea bună din octombrie

Alina Pușcău a fost diagnosticată cu cancer mamar în vara aceasta, iar la scurt timp a început tratamentul în America. Ședințele de chimioterapie au fost extrem de greu de îndurat, însă rezultatele au fost pozitive. În luna octombrie, modelul a primit vestea că toate cele 11 tumori au dispărut.

Această experiență traumatică a produs o schimbare profundă în viziunea Alinei asupra vieții. Ea a transmis un mesaj în mediul online în care își exprimă dorința ca dragostea să umple fiecare inimă, pacea să ajungă în fiecare suflet, iar sănătatea să binecuvânteze fiecare viață. Modelul spune că își dorește mai mult ca oricând ca oamenii să fie mai buni și mai uniți.

Sprijinul emoțional dintre prietene

Olga Barcari și Alina Pușcău s-au cunoscut în cadrul emisiunii „Asia Express”, unde au devenit prietene foarte apropiate. În perioada bolii, Olga i-a fost alături cu prezența, rugăciunile și încercările de a o face să râdă. Totuși, Olga consideră că, în final, Alina a fost cea care a ajutat-o mai mult, oferindu-i sfaturi despre sănătate și având grijă de ea, .