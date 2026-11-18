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Ronaldo a decis să le răspundă celor care l-au judecat în ultimele săptămâni după ce a apărut în sezonul 14 al emisiunii Mireasa. Deși a primit mesaje negative, fostul concurent a dezvăluit pe Instagram că nu s-a lăsat afectat de comentariile răutăcioase, chiar dacă la început s-a temut că s-ar putea întâmpla.

„Pentru câteva clipe am crezut că pun la suflet comentariile ofensatoare ale unor oameni. La fel de repede mi-a trecut, realizând că mulți reprezintă doar o cantitate neglijabilă”, a scris Ronaldo. El a declarat că rămâne indiferent în fața celor care nu îl apreciază.

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Ronaldo nu a mai rămas în emisiune. Ronaldo a fost nevoit să plece acasă pentru a-și susține tatăl, care are probleme de sănătate, iar acest lucru l-a ținut departe de Irina. Cei doi au decis să continue povestea de iubire, dar trec printr-o perioadă dificilă din cauza distanței. Cei doi sunt nerăbdători să se reîntâlnească după ce sezonul 14 se va termina.

Fostul concurent i-a trimis Irinei un mesaj emoționant prin intermediul prezentatoarei Andreea Frățilă. În text, Ronaldo i-a spus iubitei sale că îi este dor de ea și că abia așteaptă să o revadă.

„Iubito, mă bucur că reușim să comunicăm prin intermediul Andreei (...) Deși sunt puține minutele, important este că reușim să ne transmitem gândurile. Observ că situația din casă devine destul de dificilă, mai ales cu apropierea finalului. Vreau ca tu să rămâi cu gândul că eu sunt aici, afară, și te aștept și, bineînțeles că vom relua discuțiile pe care le aveam în fiecare seară în casă. Îmi este dor de tine și abia aștept să te revăd. Te iubesc”, a fost mesajul transmis de Ronaldo Irinei prin intermediul Andreei Frățilă.

Să sperăm că ignoră hate-ul și se concentrează doar pe ceea ce contează, nu?