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Bianca Drăgușanu a recunoscut că își dorește să se recăsătorească, însă nu în orice zi. Influencerița este superstițioasă și a stabilit deja datele exacte pe care vrea să primească inelul de logodnă și să ajungă la altar.

Mesajul pentru viitorul soț a fost clar pe Instagram: cererea în căsătorie trebuie să aibă loc pe 7 iulie 2027. Motivul? Cifra 777 este, pentru ea, simbolul norocului infinit. Planul continuă cu nuntă pe 8 august 2028, deoarece 888 reprezintă iubirea infinită.

În numerologie, 777 este văzut ca un simbol al protecției, al împlinirii și al norocului, cifra 7 fiind legată de intuiție și evoluție spirituală. Pe de altă parte, 888 este asociat cu prosperitatea, abundența și iubirea, fiind un simbol al bogăției în cultura chineză și al succesului în general.

Bianca Drăgușanu a fost căsătorită cu Victor Slav, alături de care are o fetiță, și a avut o relație de lungă durată cu Gabi Bădălău, cu care nu mai formează un cuplu.

Sincer, noi admirăm organizarea, dar să-i dai viitorului soț un deadline atât de îndepărtat e level-ul suprem de control. Oare cine va fi cel norocos care să bifeze calendarul?