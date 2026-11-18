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Gabriela Cristea a reacționat pe Instagram după ce a primit din nou comentarii negative, în care i se spunea ei și lui Tavi Clonda că sunt disperați după bani. Vedeta a recunoscut că primește des astfel de observații, referitoare la faptul că nu va lua nimic cu ea pe lumea cealaltă.

Gabriela Cristea a declarat că, până în acel moment, vrea să muncească pentru ea și pentru familie, pentru bucuria de a construi ceva și pentru lucrurile pe care și le dorește. De asemenea, a întrebat retoric: „Până ne ducem, ce facem, nu mai trăim?”.

Pentru prezentatoare, există o limită între a munci mult și a-ți călca în picioare familia, sănătatea sau principiile. Gabriela Cristea a explicat că ar înțelege critica dacă ar fi vorba de cineva care își calcă în picioare familia, sănătatea, principiile sau îi nenorocește pe alții pentru profit. În cazul ei, însă, consideră că nu este situația, deoarece face doar ceea ce îi place.

Vedeta a subliniat faptul că îi place să aibă idei, să învețe și să facă lucruri noi, iar concluzia ei este simplă: „îmi place ca munca mea să fie plătită”.